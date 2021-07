¡La angustiosa búsqueda de Nataly Alejandra! Estaba trabajando en México y desapareció

Nataly Alejandra Ángel Sáenz es una mujer colombiana de 32 años de edad, que se encuentra desaparecida en México desde el pasado 18 de junio.

Según detallaron sus familiares, Nataly Alejandra Ángel viajó hace aproximadamente un año para trabajar en la ciudad de Celaya, estado de Guanajuato, México y desde el pasado 18 de junio no se sabe nada de ella.

«Mi hermana estaba trabajando en un tema de apuestas, en un mercado de allá, como en un mercado aquí como el de abastos», dijo Édgar Ángel Sáenz, hermano de la colombiana desaparecida para Caracol Noticias.

«El 18 de junio, una amiga llamó a mi WhatsApp avisandonos que Nataly no llegaba, que no la encontraban, que temían lo peor, que, además de eso, por ir a buscarla el domingo 20 fueron amenazados, que no podían seguirla buscando o sino que les pasaba lo mismo», sostuvo Édgar.

El hermano de Nataly Alejandra Ángel teme que una red de tratas esté involucrada en su desaparición

Según detalló el hombre para el medio ya citado, las autoridades lograron obtener un audio en el que encontraron que una mujer le había ofrecido trabajo como escort, al parecer, desde Colombia.

«Eso fue lo que supimos, entonces muy probablemente eso tenga que ver con una red de trata de personas», aseguró Édgar.

«Celaya ahora está catalogada como la ciudad más peligrosa del mundo y para las mujeres es un lugar muy peligroso para vivir. Sin embargo, mi hermana llevaba un poco más de un año. Entonces, yo sí les pido a las autoridades mexicanas, al Ministerio Público, y a la Fiscalía colombiana que nos ayuden a localizar a mi hermana lo antes posible», señaló Édgar.

🛑¿HAS VISTO A MI HERMANA?🛑 Nataly Alejandra Ángel Sáenz de nacionalidad colombiana desapareció el 18 de junio en Celaya, Guanajuato. Su familia está desesperada. 🚨Las primeras horas son las más importantes para su localización. Comparte! #Desaparecida #TeBuscamosNataly pic.twitter.com/PcjZjNcxJ4 — Mujeres Desaparecidas Guanajuato (@MujeresDesapMx) June 23, 2021

LEA TAMBIÉN: ¡De terror! “Los gemelos” habrían matado de múltiples puñaladas a un hombre