Resumen: La Noche Silletera tendrá cierres viales hacia Santa Elena desde este sábado 8 de agosto. Conozca horarios y vías con paso restringido.

¡Ojo si va para Santa Elena! Cerrarán las vías por la Noche Silletera este sábado

La Noche Silletera tendrá un operativo especial de movilidad este sábado 8 de agosto, con restricciones en las principales vías de acceso al corregimiento de Santa Elena. Las medidas comenzarán desde el mediodía y se extenderán hasta las 9:00 a. m. del domingo 9 de agosto.

Durante este periodo, el ingreso al corregimiento estará controlado en diferentes puntos con el propósito de garantizar el desarrollo de las actividades previas al tradicional Desfile de Silleteros y facilitar el desplazamiento de quienes participan en la celebración.

Entre las vías que tendrán restricciones se encuentran el corredor Medellín–Santa Elena–Sajonia, la vía de la vereda Pantanillo, en jurisdicción de Envigado, la carrera 34 Este y el acceso hacia la vereda Mazo.

Las autoridades indicaron que durante el cierre solo podrán ingresar vehículos previamente autorizados para participar en la Noche Silletera. En el caso de las empresas de turismo, el acceso estará permitido hasta las 6:00 p. m. del sábado.

Posteriormente, comenzará una operación especial para facilitar el traslado de las silletas hacia Medellín. El descenso de estos elementos está previsto para iniciar a partir de las 3:00 a. m. del domingo 9 de agosto.

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El operativo también contará con presencia de organismos de emergencia. Carlos Andrés Quintero, director del Dagrd, explicó que hasta el domingo habrá una tripulación de Bomberos Medellín ubicada en Santa Elena para atender cualquier eventualidad durante las actividades de la Feria de las Flores.

Las autoridades recomendaron a quienes tengan previsto desplazarse hacia el corregimiento consultar previamente las restricciones y evitar intentar ingresar por las vías cerradas sin autorización.

La medida busca garantizar la seguridad de silleteros, residentes, visitantes y demás personas que participarán en una de las actividades tradicionales de la Feria de las Flores.

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