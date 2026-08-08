Resumen: En el desarrollo de las audiencias concentradas, no aceptó cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Falso brujo a la cárcel: abusó de una mujer durante supuesto ritual y limpieza energética

Los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación permitieron la judicialización de D.J.M.V., quien, al parecer, aprovechándose de su actividad relacionada con rituales y limpiezas energéticas, habría abusado sexualmente de una mujer de 27 años.

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 10 de marzo en una vivienda de familiares de la víctima, ubicada en el barrio San Luís de Pereira (Risaralda). Este hombre había sido contactado para prestarle sus servicios a la mujer, quien atravesaba dificultades sentimentales, y le ofreció realizar una sesión privada para efectuar una supuesta limpieza energética.

La investigación permitió establecer que, durante ese encuentro, el hoy procesado le habría suministrado a la víctima una bebida que la dejó en estado de indefensión, situación que presuntamente aprovechó para someterla a vejámenes sexuales.

Por estos hechos, una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS) de la Seccional Risaralda le imputó el delito de acceso carnal violento agravado.

En el desarrollo de las audiencias concentradas, no aceptó cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Martínez Valencia, quien se dedica a la lectura del tarot, la venta de productos esotéricos y la realización de rituales y limpiezas energéticas, fue capturado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Pereira.