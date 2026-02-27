Resumen: El Juzgado 54 de Bogotá sancionó a Gustavo Petro con una multa de 5 salarios mínimos por desacato en el caso del fiscal Mario Burgos. Detalles del fallo.

‘Por no querer agachar la cabeza’: Sancionan al presidente Petro por desacato a tutela de fiscal Burgos

La justicia le puso tatequieto al presidente Gustavo Petro tras negarse a cumplir a cabalidad una orden de rectificación. Este viernes 27 de febrero, el Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá sancionó al mandatario con una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes por incurrir en desacato.

La decisión se tomó luego de que el despacho determinara que el jefe de Estado ignoró los fallos de tutela de agosto y septiembre de 2025, los cuales le exigían retractarse de graves señalamientos lanzados contra el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño.

La pelea judicial se prendió cuando Petro, a través de sus redes sociales y discursos, vinculó al fiscal Burgos con carteles del narcotráfico y sugirió que el funcionario habría “desaparecido” a Sebastián Marset del expediente por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

Aunque el presidente intentó hacer unas rectificaciones iniciales, el juez fue enfático al decir que estas “desdibujaron la orden judicial” y no repararon el buen nombre del fiscal.

Según el juzgado, lo que corresponde es que el mandatario cumpla lo ordenado sin rodeos, algo que no ha sucedido a pesar de los términos otorgados.

A pesar de la insistencia del abogado del fiscal, el juzgado negó la solicitud de arresto para el presidente, considerando que la multa económica es una medida proporcional por ahora.

El dinero de la sanción deberá ser consignado en los próximos tres días hábiles. Por ahora, el expediente pasará al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para su revisión final, mientras el país espera ver si el mandatario finalmente se retracta o sigue en la pelea con la rama judicial.

