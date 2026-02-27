Menú Últimas noticias
    ¡Capturan y sueltan! Galán y Char piden a la Fiscalía frenar la impunidad delictiva

    ¿Para qué capturan si los sueltan al rato? Galán y Char se cansaron de la ‘puerta giratoria’ y le pidieron cuentas a la Fiscalía.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto de cortesía.
    Resumen: Los alcaldes Galán y Char se reunieron con la Fiscal General para exigir medidas contra la impunidad. En Bogotá, el 94% de los delincuentes queda libre.

    En una movida desesperada por frenar la delincuencia que azota a las principales capitales, los alcaldes Carlos Fernando Galán y Alejandro Char se citaron en el búnker de la Fiscalía para cantarle la tabla al sistema judicial.

    La preocupación no es para menos: en Bogotá, el 94% de los capturados queda libre, mientras que en Barranquilla la cifra llega al 80%, según datos de Asocapitales.

    Esta impunidad ha generado un choque entre las administraciones locales y los jueces, pues, aunque la Policía hace la tarea de capturar a los bandidos, muchos terminan en la calle a las pocas horas por decisiones que los mandatarios consideran incomprensibles.

    El alcalde Galán ha sido enfático en que existe un desfase entre el esfuerzo de la Policía y la respuesta de los jueces, advirtiendo que esta impunidad afecta directamente las estrategias de seguridad y mina la confianza de la gente en la justicia.

    Desde mediados de febrero, Galán ha venido cocinando una propuesta para reformar el Código Penal, buscando que la captura en flagrancia sea motivo suficiente para dictar medida de aseguramiento, sin que los jueces tengan tanto margen de discrecionalidad para soltar a reincidentes bajo el argumento de interpretaciones legales.

    La reunión con la fiscal General Luz Adriana Camargo buscó afinar los procesos de detención para que las capturas “peguen” y los delincuentes peligrosos no sigan en un círculo vicioso de cometer delitos cada vez más graves.

    Galán busca el respaldo de expertos y de otros mandatarios a través de Asocapitales para llevar al Congreso una ley que valore la violencia física como una causal obligatoria de detención preventiva.

