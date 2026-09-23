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Resumen: Las autoridades locales intensificaron la vigilancia tecnológica y descubrieron a decenas de infractores utilizando indebidamente el agua en las calles. Conoce los detalles de estas medidas en Medellín.

¡Insólito! Pillan a 81 personas en pleno lavado clandestino mientras Medellín sufre escasez de agua

La Alcaldía de Medellín mantiene operativos estrictos para salvaguardar el recurso hídrico ante la variabilidad climática actual, logrando que un total de 81 infractores recibieran sanciones económicas durante el año 2026.

Estas personas fueron sorprendidas incurriendo en prácticas indebidas, principalmente enfocadas en el lavado clandestino de motocicletas y automóviles particulares directamente sobre las vías públicas y espacios comunitarios de la capital antioqueña.

Para lograr estos resultados operativos, el sistema tecnológico juega un papel definitivo mediante la observación constante de las cámaras del SIES-M y los reportes atendidos por medio de la línea de emergencia 123.

Cuando los operadores detectan acciones ilegales relacionadas con el desperdicio del líquido vital, avisan de inmediato a los cuadrantes policiales para aplicar el código respectivo.

Según lo estipulado por el artículo 100 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, realizar esta clase de labores en zonas prohibidas, afluentes o canales constituye una falta grave que amerita correctivos severos.

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El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, enfatizó que la administración local supervisa de cerca más de 70 establecimientos dedicados a la limpieza automotriz, tanto legales como clandestinos, para frenar el uso desmedido del suministro.

Estas acciones de vigilancia preventiva, las autoridades detuvieron en días pasados a cinco ciudadanos en el sector de Santo Domingo por incurrir en el delito de defraudación de fluidos, luego de constatar conexiones fraudulentas a las redes de distribución.

El funcionario reiteró que los operativos continuarán de manera indefinida en todas las comunas para garantizar la sostenibilidad ambiental y castigar drásticamente el despilfarro.

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