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Resumen: Un bus de servicio público cayó a un abismo en Puerto Berrío cuando cubría la ruta Santa Marta–Medellín. Hay varios heridos y se desconoce la cantidad exacta.

¡Bus cayó a un abismo en Puerto Berrío! Esto se sabe del accidente

Un accidente de tránsito se registró en la madrugada de este 23 de septiembre en jurisdicción de Puerto Berrío, Antioquia, donde un bus de servicio público terminó en un abismo mientras cubría la ruta Santa Marta–Medellín.

De manera preliminar, se reportan varios heridos, aunque todavía no se conoce la cantidad exacta de personas lesionadas.

El siniestro ocurrió en el sector conocido como Alto de las Águilas, sobre la vía Puerto Berrío–San José del Nus, antes de llegar a Minas del Vapor.

Según la información entregada por las autoridades, el automotor transportaba aproximadamente 30 pasajeros al momento del accidente. Sin embargo, la cantidad de lesionados aún no ha podido ser establecida.

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Al lugar fueron enviados equipos de atención para verificar la situación y brindar asistencia a las personas involucradas. En la zona hacen presencia ambulancias de Bomberos y de la concesionaria vial, mientras se adelantan las labores correspondientes.

Por ahora, tanto la hipótesis como la dinámica del accidente permanecen por establecer. Las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que el bus perdió el control y terminó cayendo al abismo.

Aunque inicialmente se indicó que no había afectación vial, las autoridades mantienen la atención en el lugar del accidente y avanzan en la verificación de las condiciones de los pasajeros y de los posibles lesionados.

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