Desmanes por parte de los hinchas del DIM, duarnte el partido de Copa Libertadores ante Flamengo

Resumen: La entidad emitió una advertencia formal y perentoria a la dirigencia del Deportivo Independiente Medellín sobre las graves consecuencias a las que se expone el club en caso de una reincidencia en este tipo de conductas violentas o fallas de seguridad.

¡Duro golpe al DIM! Conmebol le quita los puntos ante Flamengo, lo multa y le cierra el estadio

Minuto30.com .- La Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) emitió una de las resoluciones más drásticas de los últimos años contra un equipo colombiano. El Deportivo Independiente Medellín (DIM) fue notificado de un paquete de fuertes medidas disciplinarias a raíz de los graves incidentes registrados durante la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores ante el Clube de Regatas do Flamengo.

Basado en el Artículo 24.2 del Código Disciplinario, el máximo ente del fútbol sudamericano castigó al ‘Poderoso de la Montaña’ tanto en el ámbito deportivo como en el económico, impactando directamente sus aspiraciones en el torneo, su posición en la tabla y su lugar en el ranking Conmebol.

El golpe deportivo: Puntos perdidos y estadio vacío

La sanción altera por completo el panorama del Grupo. En lo estrictamente competitivo, las medidas son implacables:

Derrota en el escritorio: El partido frente a la escuadra brasileña se declara oficialmente con un marcador en contra de 0-3 a favor de Flamengo.

5 partidos sin público local: El DIM deberá disputar sus próximos cinco encuentros oficiales internacionales en condición de local a puerta cerrada. El estadio tendrá fuertes restricciones de acceso, permitiendo únicamente el ingreso de:

Delegaciones oficiales de ambos clubes.

Oficiales del partido.

Personal de operaciones indispensable.

Prensa debidamente acreditada.

Prohibición de hinchada en partidos de visitante: El equipo antioqueño tampoco podrá contar con el acompañamiento de sus aficionados en las tribunas durante sus próximos dos partidos en condición de visitante.

Lea también: ¡Oficial! Conmebol cancela el DIM vs. Flamengo por disturbios de los hinchas poderosos

El castigo económico: Multas por daños y faltas

El impacto para las arcas de la institución antioqueña también es contundente. La resolución establece deducciones directas de los ingresos que percibe el club por concepto de derechos de transmisión y patrocinios televisivos:

Multa disciplinaria: Se imponen dos sanciones económicas que suman un total de $100.000 dólares.

Pago por daños materiales: El equipo fue responsabilizado y obligado a cubrir los costos por los destrozos causados durante los desmanes, los cuales afectaron la unidad móvil de televisión, vehículos técnicos, vallas estáticas y otros elementos logísticos de la confederación. Este rubro asciende a $16.278 dólares adicionales.

Tabla de posiciones Grupo A

Una vez concluida la fecha 5 del grupo A y conocida la sanción de Conmebol al Medellín, tras los disturbios protagonizados por su hinchada en el Atanasio Girardot, la tabla queda así:

Flamengo 13 puntos

DIM 7 puntos

Estudiantes: 6 puntos

Cusco: 1 punto

Medellín depende de sí mismo para mantenerse en la Copa Libertadores y pasar a la fase de octavos.

Advertencia y plazos de apelación

Finalmente, la entidad emitió una advertencia formal y perentoria a la dirigencia del Deportivo Independiente Medellín sobre las graves consecuencias a las que se expone el club en caso de una reincidencia en este tipo de conductas violentas o fallas de seguridad.

El club antioqueño dispone ahora de un plazo perentorio de siete días calendario para estructurar su defensa y presentar un recurso formal ante la Comisión de Apelaciones de la Conmebol, buscando reducir el impacto de esta histórica sanción.