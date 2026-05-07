¡Oficial! Conmebol cancela el DIM vs. Flamengo por disturbios de los hinchas poderosos

Resumen: El equipo colombiano se enfrenta ahora a un escenario catastrófico que incluiría: pérdida de los puntos. lo que significaría una derrota en el escritorio ante Flamengo y su virtual eliminación de la Copa Libertadores. Sanciones económicas, con multas históricas por parte del ente rector del fútbol sudamericano.

Minuto30.com .- La noche de Copa Libertadores en el Estadio Atanasio Girardot terminó de la peor manera posible. A las 8:45 de la noche, las autoridades deportivas y la terna arbitral confirmaron la cancelación definitiva del encuentro entre el Deportivo Independiente Medellín y el Flamengo de Brasil, luego de que los disturbios en las tribunas hicieran imposible el desarrollo del espectáculo.

Lo que debía ser un duelo crucial por la clasificación se convirtió en una vergüenza internacional, dejando una mancha imborrable en la historia reciente del equipo antioqueño en competiciones continentales.

Un partido que duró apenas 180 segundos

El dato más insólito y lamentable de la jornada es que el balón rodó de manera oficial durante apenas tres minutos.

Desde el pitazo inicial, el ambiente en las tribunas se tornó hostil. Los hinchas del equipo local, el ‘Poderoso de la Montaña’, comenzaron a lanzar objetos contundentes al terreno de juego y a provocar graves alteraciones del orden público. La lluvia de proyectiles y el comportamiento violento de los asistentes no permitieron que el partido se jugara de manera normal.

La decisión final: No hay garantías

Ante la escalada de las agresiones desde la grada y el riesgo inminente para la integridad física de los jugadores de Flamengo, del propio DIM y del equipo arbitral liderado por Jesús Valenzuela, el encuentro fue detenido rápidamente.

Tras varios minutos de incertidumbre, resguardados en los camerinos, y luego de una reunión extraordinaria entre los delegados de la Conmebol, la Policía Nacional y los cuerpos técnicos, a las 8:45 p.m. se emitió el veredicto final: el partido no se reanudará bajo ninguna circunstancia debido a la absoluta falta de garantías de seguridad.

El oscuro panorama para el DIM

La cancelación del encuentro por culpa de su propia afición deja al Independiente Medellín al borde del abismo institucional y deportivo. Al no haber garantías para continuar, el caso pasa directamente a manos del Tribunal Disciplinario de la Conmebol.

El equipo colombiano se enfrenta ahora a un escenario catastrófico que incluiría:

Pérdida de los puntos: Lo que significaría una derrota en el escritorio ante Flamengo y su virtual eliminación de la Copa Libertadores.

Sanciones económicas: Multas históricas por parte del ente rector del fútbol sudamericano.

Cierre del estadio: Suspensión de la plaza para futuras competiciones internacionales.