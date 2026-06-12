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    Incautan maquinaria y rescatan fauna silvestre en operativos ambientales en Antioquia

    Nuevos operativos ambientales en Antioquia permitieron la incautación de maquinaria y la recuperación de dos boas y un armadillo.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Incautan maquinaria y rescatan fauna silvestre en operativos ambientales en Antioquia
    Fotos de cortesía.
    Incautan maquinaria y rescatan fauna silvestre en operativos ambientales en Antioquia

    Resumen: Autoridades incautaron maquinaria pesada en Marinilla y recuperaron fauna silvestre en San Jerónimo y Támesis durante operativos ambientales en Antioquia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Las autoridades adelantaron nuevos operativos ambientales en diferentes municipios de Antioquia, logrando la incautación de maquinaria pesada y la recuperación de varias especies de fauna silvestre.

    Las acciones fueron desarrolladas por la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Antioquia en el marco de la estrategia institucional para contrarrestar delitos que afectan los recursos naturales y la biodiversidad del departamento.

    Uno de los procedimientos se llevó a cabo en el municipio de Marinilla, donde uniformados realizaron actividades de control ambiental que permitieron la incautación de una excavadora y un bulldozer.

    Los elementos quedaron a disposición de la autoridad competente, que adelantará las actuaciones correspondientes para establecer posibles responsabilidades.

    Incautan maquinaria y rescatan fauna silvestre en operativos ambientales en Antioquia

    Foto de cortesía.

    Incautan maquinaria y rescatan fauna silvestre en operativos ambientales en Antioquia

    Foto de cortesía.

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    De manera simultánea, en los municipios de San Jerónimo y Támesis, las autoridades ejecutaron operativos enfocados en la protección de la fauna silvestre.

    Como resultado de estas acciones fueron recuperados dos ejemplares de boa y un armadillo, especies que quedaron bajo custodia de las entidades encargadas de garantizar su bienestar y adelantar los procedimientos administrativos respectivos.

    Según informó la Policía Antioquia, estas intervenciones hacen parte de los esfuerzos permanentes para combatir prácticas que ponen en riesgo los ecosistemas y afectan el equilibrio ambiental en distintas subregiones del departamento.

    Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad relacionada con el tráfico ilegal de fauna silvestre, la explotación indebida de recursos naturales o acciones que representen una amenaza para el patrimonio ambiental.

    Incautan maquinaria y rescatan fauna silvestre en operativos ambientales en Antioquia

    Foto de cortesía.

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