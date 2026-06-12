Incautan maquinaria y rescatan fauna silvestre en operativos ambientales en Antioquia

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Resumen: Autoridades incautaron maquinaria pesada en Marinilla y recuperaron fauna silvestre en San Jerónimo y Támesis durante operativos ambientales en Antioquia.

Las autoridades adelantaron nuevos operativos ambientales en diferentes municipios de Antioquia, logrando la incautación de maquinaria pesada y la recuperación de varias especies de fauna silvestre.

Las acciones fueron desarrolladas por la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Antioquia en el marco de la estrategia institucional para contrarrestar delitos que afectan los recursos naturales y la biodiversidad del departamento.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en el municipio de Marinilla, donde uniformados realizaron actividades de control ambiental que permitieron la incautación de una excavadora y un bulldozer.

Los elementos quedaron a disposición de la autoridad competente, que adelantará las actuaciones correspondientes para establecer posibles responsabilidades.

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De manera simultánea, en los municipios de San Jerónimo y Támesis, las autoridades ejecutaron operativos enfocados en la protección de la fauna silvestre.

Como resultado de estas acciones fueron recuperados dos ejemplares de boa y un armadillo, especies que quedaron bajo custodia de las entidades encargadas de garantizar su bienestar y adelantar los procedimientos administrativos respectivos.

Según informó la Policía Antioquia, estas intervenciones hacen parte de los esfuerzos permanentes para combatir prácticas que ponen en riesgo los ecosistemas y afectan el equilibrio ambiental en distintas subregiones del departamento.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad relacionada con el tráfico ilegal de fauna silvestre, la explotación indebida de recursos naturales o acciones que representen una amenaza para el patrimonio ambiental.

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