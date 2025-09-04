Denuncian la aparición de grafitis del ELN cerca de escuela en San Antonio de Prado
Resumen: Aparecen grafitis con mensajes del ELN cerca de escuela en San Antonio de Prado, generando alarma entre habitantes del corregimiento.

En redes sociales denunciaron la aparición de grafitis con mensajes alusivos al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el corregimiento San Antonio de Prado, Medellín, los cuales han generado alarma entre los habitantes del sector.

Los grafitis, escritos con tinta negra en muros del sector conocido como El Chorizo, se leen «ELN Presente» y fueron ubicados específicamente en las cercanías de la escuela de La Montañita.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre los presuntos grafitis del ELN, dejando a la comunidad en incertidumbre.

Los habitantes esperan una respuesta que permita esclarecer la situación y restablecer la tranquilidad en San Antonio de Prado.

