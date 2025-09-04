¡Los iban a quemar vivos! Civiles atacaron con gasolina a soldados en Putumayo

Resumen: El Ejército Nacional denuncia un ataque en Villagarzón, Putumayo, donde civiles agredieron con gasolina a militares durante un operativo, dejando dos uniformados heridos de gravedad. Se ofrece una recompensa de $200 millones por información.

Minuto30.com .- El Ejército Nacional denunció un grave ataque ocurrido en el municipio de Villagarzón, Putumayo, donde un oficial y un soldado profesional resultaron heridos con quemaduras de gravedad. Los uniformados fueron agredidos con gasolina por un grupo de civiles mientras realizaban un operativo contra un laboratorio de procesamiento de coca.

Según el comunicado oficial, las tropas de la Brigada 27 fueron víctimas de una asonada que buscaba impedir la destrucción de una infraestructura ilegal. Los heridos fueron evacuados de inmediato a un centro médico de Florencia, Caquetá, para recibir atención especializada.

Civiles instrumentalizados por los guerrilleros

El Ejército rechazó categóricamente el ataque, que calificó como una flagrante violación a los Derechos Humanos, y señaló a los «Comandos de Frontera» como responsables de constreñir a la población para obstaculizar la operación.

El Ministerio de Defensa ha ofrecido una recompensa de 200 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables de esta agresión.

Comunicado del Ejército