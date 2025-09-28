Tropas del Gaula Militar del Valle de Aburrá, adscritas a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, se encuentran en enfrentamientos armados con integrantes del Grupo Armado Organizado residual E36 en zona rural del municipio de San Andrés de Cuerquia, norte de Antioquia.

De acuerdo con información oficial, los combates se desataron en medio de operaciones militares adelantadas en la región para contrarrestar las acciones ilegales de esta estructura, señalada de instalar artefactos explosivos, extorsionar a comerciantes y campesinos, y atentar contra la vida de la población civil.

El Ejército señaló que continuará desarrollando operaciones sostenidas en esta zona estratégica de Antioquia con el objetivo de debilitar la capacidad del GAO-r E36 y garantizar la seguridad de las comunidades, que han denunciado constantes intimidaciones y hechos violentos.

Hasta el momento no se ha informado sobre capturas o bajas, y las autoridades mantienen presencia en el área para controlar la situación y prevenir nuevos hechos de violencia.