Resumen: El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció recompensas de hasta $200 millones por alias ‘Soldado’, cabecilla del Clan del Golfo, y de $100 millones por alias ‘Negro Brayan’, de la banda Los Pacheco, señalados de coordinar homicidios y acciones criminales en el Suroeste del departamento.

¡Alias ‘Soldado’ y ‘Negro Brayan’, en la mira! Gobernación de Antioquia ofrece millonarias recompensas por su captura

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció recompensas millonarias por dos de los cabecillas más buscados en el Suroeste del departamento.

Por Nelson Enrique Guzmán Ruiz, alias ‘Soldado’, se ofrece hasta 200 millones de pesos. Según el mandatario, este hombre es señalado como el cabecilla del Clan del Golfo en la zona, responsable de dinamizar gran parte de las acciones criminales de esa estructura en varios municipios del Suroeste. “Alias ‘Soldado’ es quien ordena y coordina la violencia en esta región. Necesitamos la colaboración ciudadana para dar con su captura”, enfatizó Rendón.

De igual manera, se fijó una recompensa de hasta 100 millones de pesos por alias el ‘Negro Brayan’, identificado como miembro de la banda ‘Los Pacheco’. De acuerdo con la información oficial, este hombre sería el principal articulador de los homicidios que se han registrado en Jericó, Pueblorrico, Tarso y municipios cercanos, generando zozobra en la comunidad.

En operativos recientes, la Fuerza Pública logró la neutralización de otros cabecillas como alias ‘Cedral’, alias ‘Amadeo’ y alias ‘Zarco Tigre’. Sin embargo, Rendón advirtió que aún falta capturar a quienes siguen ordenando crímenes en la zona.