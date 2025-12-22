¡Encontrada! Samy, la cachorrita, ya está con su familia

Menú Últimas noticias
    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- Samy, la cachorrita extraviada en Santa Elena ya está en su hogar y recibe los mimos de su familia. Así lo confirmó una fuente cercana a la perrita.

    Gracias a todos los que compartieron e hicieron posible que samy regresara con sus dueños.

    Información previa

    Samy, una cachorrita de 9 meses, se extravió en Santa Elena: su familia la busca

    Minuto30.com .- La Navidad se empaña para una familia del corregimiento de Santa Elena, en el oriente de Medellín, tras la desaparición de su pequeña mascota. Samy, una perrita de apenas 9 meses de edad, se extravió durante la tarde de este lunes 22 de diciembre en la Vereda El Rosario.

    Sus dueños han iniciado una búsqueda desesperada por los caminos y senderos del corregimiento, temiendo que, debido a su corta edad y al descenso de la temperatura en la zona alta de la ciudad, pueda estar desorientada o buscando refugio ante el ruido de los juegos pirotécnicos comunes en esta temporada.

    Características de Samy

    Nombre: Samy.

    Edad: 9 meses (cachorra).

    Lugar de desaparición: Vereda El Rosario, Corregimiento de Santa Elena.

    Fecha: Lunes 22 de diciembre, horas de la tarde.

    ¿Cómo ayudar a que Samy regrese a casa?

    La solidaridad de los habitantes de Santa Elena es fundamental. Se solicita a los vecinos de la vereda El Rosario y sectores aledaños revisar sus jardines, zonas boscosas y parqueaderos. Si usted la ha visto deambulando por la vía principal o ha sido resguardada por alguien, por favor informe de inmediato.

    Línea de contacto directo: XXXXXXXXX

    Active la “Ruta Urgente de Búsqueda”

    Hacemos un llamado a la empatía: compartir esta nota en los grupos de WhatsApp de la vereda y en redes sociales puede ser la clave para que Samy pase la noche de hoy segura en su hogar. ¡Ayúdenos a difundir!

    ¿La has visto en Santa Elena? No dudes en llamar al XXXXXXXXX. ¡Un pequeño gesto puede devolverle la tranquilidad a esta familia!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


