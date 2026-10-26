¡Sálvese quien pueda! Habitantes de calle estarían saqueando colegios en el centro de Cali

Resumen: Vecinos del barrio San Bosco, en el centro de Cali, protestaron este lunes por la llegada de habitantes de calle desplazados por la operación Cristo Rey. Denuncian saqueos en colegios como el San Juan Bosco y el Santa Librada, robo de cableado eléctrico y problemas de inseguridad. La comunidad instaló una mesa de negociación con la Alcaldía de Cali.

La tensión se tomó las calles del centro de Cali. Vecinos del barrio San Bosco salieron a protestar en la mañana de este lunes, 26 de octubre, sobre la carrera 15 con calle Novena, para exigirle a la Alcaldía soluciones frente a la llegada masiva de habitantes de calle a su sector y a los hechos de inseguridad que, según ellos, se vienen presentando desde hace varios días.

De acuerdo con la denuncia de la comunidad, recogida por Blu Radio, las personas en condición de calle que permanecían en los barrios El Calvario, San Pascual y Sucre se han estado trasladando hacia las comunas aledañas debido a la operación Cristo Rey, el operativo que se adelanta en esa zona de la ciudad. Ese desplazamiento, aseguran los residentes del sector de Ciudad Paraíso, ha disparado la preocupación entre las familias del centro caleño.

El temor está en los colegios

La mayor alarma de los vecinos está puesta en los entornos escolares. La comunidad denuncia que estas personas estarían ubicándose en los alrededores del colegio Santa Librada, del colegio San Juan Bosco y de otras instituciones educativas de la zona, y que incluso ya habrían ingresado a saquear los elementos de valor que hay en su interior.

«Está muy salido de control esto, porque se han metido a robar los computadores, los video beam y los televisores. A la iglesia de San Bosco la gente no puede entrar, porque todos los habitantes de la calle están acostados afuera. Es impresionante, el colegio de San Bosco también: los habitantes de calle rompieron las puertas para meterse a robar adentro», señaló Alexis Arbeláez, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de San Bosco, en diálogo con Blu Radio.

El relato de los residentes describe un panorama de zozobra constante: plantas de los colegios forzadas, equipos tecnológicos robados y templos rodeados, todo a pocas cuadras de donde los niños y las niñas del centro de Cali reciben clases cada día.

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Robo de cableado y apagones

Pero el problema no se queda en los colegios. Otra de las problemáticas que denunciaron los manifestantes es el vandalismo contra la red eléctrica del sector. Según los vecinos, en varias ocasiones sus casas se han quedado sin energía porque estas personas estarían robando el cableado de la zona.

«Estamos inundados de habitantes de calle, hemos tenido robos constantes en el barrio y nos han dejado en muchos sectores sin energía. También hay muchas problemáticas por las basuras en la calle, los malos olores y la inseguridad para nuestros niños. Hacia Jovita también, en la calle Octava», señaló otra de las manifestantes durante el plantón.

Las quejas de la comunidad recogen también la acumulación de residuos y el deterioro de las condiciones de convivencia en las calles del centro, una situación que los habitantes del sector aseguran que viene empeorando a medida que llegan más personas desplazadas por los operativos en otros barrios.

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Mesa de negociación con la Alcaldía

Tras el plantón que adelantó la comunidad en la mañana de este lunes, se instaló una mesa de negociación entre los manifestantes y la Alcaldía de Cali. El diálogo es liderado por la secretaria de Participación Ciudadana, Juana Cataño, y la secretaria de Bienestar Social, Nigeria Rentería, con el objetivo de encontrar una solución pronta a la situación que viven los vecinos de San Bosco y los sectores aledaños del centro de la ciudad.

Los residentes esperan que de esa mesa salgan compromisos concretos, no solo en materia de seguridad y recuperación de los colegios afectados, sino también en la atención de la población en condición de calle que ha llegado a sus barrios, un fenómeno que las autoridades locales vienen enfrentando en distintos puntos de la capital del Valle del Cauca.

Por ahora, la comunidad se mantiene en alerta y advierte que seguirá movilizada si no se presentan soluciones efectivas para proteger los entornos escolares, la red eléctrica y la tranquilidad de las familias del centro de Cali.