¡Se les acabó el juego! Incautan 18 ‘tragamonedas’ ilegales en pleno centro de Cali

Resumen: La Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali realizaron un operativo en el barrio Sucre, donde incautaron 18 máquinas ‘tragamonedas’ que funcionaban sin cumplir las condiciones exigidas por la ley. La intervención hace parte de la ‘Operación Cristo Rey’, estrategia que también contempla controles a establecimientos, recuperación del espacio público y acciones de atención a población vulnerable en el centro de la ciudad.

Un operativo adelantado en el centro de Cali terminó con la incautación de 18 máquinas ‘tragamonedas’ que funcionaban en establecimientos comerciales sin cumplir, según las autoridades, con las condiciones exigidas por la ley para desarrollar actividades relacionadas con juegos de azar.

La intervención fue realizada por la Policía Metropolitana de Cali y la Secretaría de Seguridad y Justicia Distrital, en el marco de la denominada ‘Operación Cristo Rey’, estrategia que contempla acciones de seguridad y control territorial en diferentes puntos del centro de la capital del Valle del Cauca.

El procedimiento tuvo lugar en el barrio Sucre, en inmediaciones de la zona de Ciudad Paraíso, sector en el que las autoridades también han intensificado los controles sobre el espacio público y los establecimientos de comercio.

Control a los juegos de azar

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Justicia Distrital, las máquinas fueron encontradas en establecimientos que no cumplían las condiciones requeridas para desarrollar legalmente este tipo de actividad comercial.

La entidad señaló que este tipo de controles hacen parte de las acciones que actualmente se adelantan para intervenir diferentes dinámicas identificadas en el centro de Cali y que pueden tener incidencia en la seguridad y la convivencia.

Javier Garcés Mosquera, secretario de Seguridad y Justicia Distrital, explicó que la intervención responde al propósito de avanzar en la recuperación de este sector de la ciudad.

“Como lo ha sostenido el alcalde Alejandro Eder, el compromiso de esta administración es la recuperación del centro de Cali. Este despliegue sobre establecimientos que usufructúan juegos de azar sin los permisos de ley, busca cerrar espacios que contribuyen a dinámicas como el consumo problemático de sustancias psicoactivas y a la instrumentalización de personas vulnerables como los habitantes de calle”, afirmó el funcionario.

La Administración Distrital también relacionó estas actividades con escenarios que, según su planteamiento, pueden afectar especialmente a personas en condiciones de vulnerabilidad, entre ellas los habitantes de calle.

La operación también contempla otras acciones

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La intervención contra los juegos de azar ilegales hace parte de una estrategia más amplia que no se limita a los operativos de seguridad. Según la Secretaría, la ‘Operación Cristo Rey’ combina el despliegue de la Fuerza Pública con acciones de control territorial y atención a diferentes necesidades identificadas en el centro.

Mientras continúan los procedimientos de inspección, vigilancia y control, otros organismos de la Administración Distrital participan en jornadas dirigidas a la población habitante de calle.

También se adelantan jornadas de limpieza y embellecimiento del entorno, se difunde la oferta institucional disponible para los comerciantes y se contemplan intervenciones relacionadas con la infraestructura vial y los servicios públicos.

La intención, de acuerdo con la Administración Distrital, es abordar las diferentes situaciones que confluyen en el sector mediante acciones coordinadas entre varias dependencias.

Nueva fase tras la ‘Operación IRON’

El secretario de Seguridad y Justicia Distrital explicó que las acciones actuales hacen parte de una nueva etapa de intervención en el centro de Cali, posterior a la denominada ‘Operación IRON’.

“La ‘Operación IRON’ no concluyó con la desarticulación de bandas criminales que tenían injerencia en el centro de Cali, sino que dio paso a una nueva fase donde identificamos establecimientos, dinámicas económicas y sociales y diferentes situaciones que pueden incidir en la seguridad y la convivencia de la comunidad, para atenderlas como Distrito”, puntualizó Garcés.

En ese contexto, las autoridades mantienen la revisión de establecimientos comerciales y de puntos considerados prioritarios para las labores de inspección, vigilancia y control.

La Secretaría de Seguridad y Justicia Distrital informó que estos operativos continuarán en diferentes establecimientos y lugares identificados dentro de las zonas priorizadas del centro de Cali, como parte de las acciones contempladas en la ‘Operación Cristo Rey’.