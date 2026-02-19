¡Salvavidas para Urabá! Antioquia destina $70 mil millones para reconstruir la región tras las inundaciones

Resumen: La Gobernación de Antioquia avanza en un plan de 70 mil millones de pesos para atender los 13 municipios del Urabá afectados por las recientes inundaciones. Más de 13 mil familias han recibido ayudas humanitarias, mientras se ejecutan trabajos en vías, infraestructura educativa, servicios públicos y programas de reactivación económica con kits para productores y emprendedores.

La Gobernación de Antioquia avanza en la estructuración de un plan de estabilización para los 13 municipios del Urabá que declararon calamidad pública a raíz de las recientes inundaciones y lluvias. Según las autoridades, las intervenciones superarían los 70 mil millones de pesos y buscan atender tanto la infraestructura como la reactivación económica y el bienestar de la población afectada.

El Gobernador Andrés Julián se reunió este miércoles en Necoclí con los alcaldes de los municipios declarados en emergencia, junto a funcionarios departamentales, para revisar las acciones de atención inmediata y definir un plan de recuperación del territorio.

Hasta el momento, más de 13 mil familias se han visto afectadas por la emergencia, y la Gobernación, con el apoyo de la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y diferentes entidades, ha entregado 17.331 ayudas humanitarias a los consejos municipales de gestión del riesgo. Estas ayudas incluyen kits de alimentos, de aseo, de aseo infantil y colchonetas, de los cuales el 87,8 % se destinó a 10 municipios de Urabá.

Infraestructura y conectividad

Dentro de las intervenciones planteadas, la Gobernación contempla la estabilización de 13 vías secundarias y terciarias que suman 243 kilómetros, con el objetivo de recuperar la conectividad de las comunidades afectadas. La inversión en este componente vial asciende a 27 mil millones de pesos. Además, se proyectan acciones en infraestructura educativa y servicios públicos, incluyendo la restauración de sedes escolares dañadas por las lluvias.

Esto le podría interesar: Embalses bajo control: EPM garantiza operación segura en temporada atípica de lluvias

El plan también contempla la estabilización en materia de erosión costera, la adquisición de kits veterinarios y acciones de salud, con el propósito de atender las múltiples necesidades generadas por la calamidad pública en la región. Las intervenciones buscan priorizar tanto los daños directos a la infraestructura como los efectos sobre la vida cotidiana y las actividades económicas de los habitantes.

Reactivación económica y apoyo a productores

En materia económica, la Secretaría de Desarrollo Económico de Antioquia ha estructurado un componente cercano a los 11 mil millones de pesos destinado a la reactivación de diversos sectores productivos. Se espera entregar mil kits a productores de plátano, 250 kits de acuicultura, 2 mil kits de seguridad alimentaria y apoyo a 350 emprendedores y comerciantes de playas y sitios turísticos. Cada kit incluirá insumos, herramientas y semillas, buscando que las familias y comunidades puedan retomar sus actividades económicas lo antes posible.

El Gobernador Andrés Julián explicó que las intervenciones buscan atender tanto la infraestructura como la productividad, el turismo, la erosión costera y la salud animal y humana, integrando todos estos componentes dentro de un plan estructurado para la estabilización de Urabá.

La Gobernación informó que estos recursos ya están apropiados y listos para ser ejecutados, con el objetivo de responder de manera efectiva a la emergencia y garantizar que los municipios puedan recuperar la normalidad en sus servicios y actividades económicas.