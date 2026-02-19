Embalses bajo control: EPM garantiza operación segura en temporada atípica de lluvias

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: EPM informó que sus embalses operan con normalidad pese a la temporada atípica de lluvias. Hidroituango realiza vertimientos controlados y monitoreo 24/7.

En medio de una temporada de lluvias inusual, EPM informó que mantiene el monitoreo permanente de sus embalses y centrales hidroeléctricas, garantizando una operación segura y dentro de los parámetros técnicos establecidos.

La empresa destacó que sus embalses funcionan como verdaderas “baterías naturales y limpias”, claves para la estabilidad energética del país.

EPM explicó que todas sus centrales operan con normalidad y que, actualmente, solo la hidroeléctrica Hidroituango realiza vertimientos controlados.

Las descargas promedio alcanzan los 1.600 metros cúbicos por segundo, una cifra considerada habitual para esta época del año y cercana al caudal medio histórico del río Cauca.

Según EPM, los embalses cumplen múltiples funciones: además de generar energía, permiten regular crecientes en temporada invernal, almacenar agua en épocas secas y contribuir a la seguridad hídrica nacional.

En un contexto de cambio climático, estas infraestructuras se convierten en herramientas estratégicas para mitigar sequías e inundaciones extremas.

El monitoreo se realiza en tiempo casi real mediante sensores de radar, sondas de presión, estaciones hidrometeorológicas y sistemas de telecomunicaciones que envían información cada 15 minutos.

En el caso de Hidroituango, el Centro de Monitoreo Técnico opera 24/7 y supervisa miles de instrumentos instalados en la presa y su zona de influencia.

De acuerdo con cifras oficiales, en 2025 las hidroeléctricas atendieron el 81% de la demanda nacional de energía, lo que permitió mantener precios de bolsa significativamente más bajos frente al año anterior, cuando el fenómeno de El Niño impactó el sistema.

La empresa reiteró que continuará vigilando variables como lluvias, niveles y caudales para anticipar cualquier escenario de riesgo y proteger tanto a las comunidades como a la infraestructura energética del país.

