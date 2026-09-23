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    Salvatore Mancuso pierde su reconocimiento como gestor de paz: Gobierno de De La Espriella revoca designación

    Salvatore Mancuso ya no tendrá la condición de gestor de paz que recibió durante la administración de Gustavo Petro.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Condenan a Salvatore Mancuso por 117 crímenes contra comunidades wayúu en La Guajira
    Foto de archivo.
    Salvatore Mancuso pierde su reconocimiento como gestor de paz: Gobierno de De La Espriella revoca designación

    Resumen: El Gobierno de Abelardo de la Espriella retiró a Mancuso como gestor de paz mediante la Resolución 429 de 2026, después de la suspensión provisional del Consejo de Estado.

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    El Gobierno de Abelardo De La Espriella retiró la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz, una condición que había recibido durante la administración de Gustavo Petro en 2023, en el marco de la política de Paz Total. La decisión fue formalizada mediante la Resolución 429 de 2026, firmada el 21 de septiembre.

    El acto administrativo ordena retirar a Salvatore Mancuso Gómez la condición de gestor de paz y establece que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz deberá comunicar la determinación a las autoridades correspondientes.

    La Presidencia sustentó la medida en las facultades constitucionales y legales del jefe de Estado para dirigir la política de paz y preservar el orden público.

    La decisión ocurre después de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente, el 4 de agosto, la Resolución 244 de 2023, mediante la cual el Gobierno Petro había designado a Mancuso para contribuir con su conocimiento y experiencia a procesos de desarme colectivo de grupos armados ilegales.

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    El tribunal señaló que la resolución no precisaba aspectos como el periodo de la designación, las actividades que debía desarrollar ni el territorio en el que cumpliría sus funciones.

    El Consejo de Estado aclaró que aquella decisión correspondía a una medida cautelar mientras continúa el proceso judicial y que no representaba una anulación definitiva del nombramiento.

    Con la nueva resolución, la administración de De la Espriella deja sin efecto ese reconocimiento. La medida se produce mientras el Gobierno nacional redefine los mecanismos heredados de la política de Paz Total y establece nuevos criterios frente a los procesos relacionados con grupos armados ilegales.

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