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    Niño de dos años quedó colgando de un cuarto piso y los vecinos lo recibieron con cobijas en Bogotá

    Un bebé de dos añitos quedó colgando de una terraza a 4 pisos de altura y, cuando se soltó, los vecinos lo recibieron con cobijas.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Niño de dos años quedó colgando de un cuarto piso y los vecinos lo recibieron con cobijas en Bogotá
    Fotos sacadas de redes sociales.
    Niño de dos años quedó colgando de un cuarto piso y los vecinos lo recibieron con cobijas en Bogotá

    Resumen: Un niño de 2 años sobrevivió tras caer de un cuarto piso en el barrio La Gaitana, Suba. Vecinos usaron cobijas para salvarlo; el ICBF investiga a los padres.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En la noche del pasado jueves 7 de mayo, los habitantes del sector de La Gaitana, en la localidad de Suba, vivieron minutos de puro terror al ver a un pequeño de tan solo dos años suspendido en el aire, aferrado con sus fuerzas diminutas a la fachada de una vivienda de cuatro pisos.

    El drama comenzó hacia las 9:00 p.m., cuando los gritos de auxilio alertaron a quienes regresaban a sus hogares. El menor logró sostenerse con ambos brazos durante varios segundos, pero el agotamiento físico lo venció; primero quedó colgado de una sola mano y, finalmente, se desprendió hacia el vacío.

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    Fue en ese instante donde la comunidad demostró su valor: los vecinos, ubicados estratégicamente debajo de la terraza, lograron recibir al niño en sus brazos y con las telas estiradas, evitando que el impacto contra el pavimento fuera directo.

    A pesar de la altura, el reporte médico indica que el menor solo sufrió raspaduras leves en su frente y golpes menores.

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    Ante la gravedad de los hechos y el evidente descuido, la Policía Metropolitana de Bogotá intervino y dejó el caso en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

    La unidad de Infancia y Adolescencia ya inició el seguimiento para determinar la responsabilidad de los cuidadores y entender cómo un bebé terminó en esa situación.

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