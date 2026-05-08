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Resumen: La víctima, quien vestía una gorra roja, chaqueta azul y pantaloneta, iba "caminando" sobre una bicicleta, acompañado por tres amigos. En ese momento, se cruzaron con dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Absurda intolerancia en Moravia: Lo mataron tras una riña por el paso de la vía

Minuto30.com .- La intolerancia en las calles de la capital antioqueña cobró una nueva víctima. La noche de este jueves, un joven de 30 años perdió la vida tras recibir una herida mortal con arma cortopunzante en el sector El Oasis, jurisdicción del barrio Moravia (Comuna 4 – Aranjuez).

El homicidio, que actualmente no deja personas capturadas, se desató por una discusión vial que rápidamente escaló a un fatal desenlace.

El paso a paso de la tragedia: Una piedra y un ataque letal

De acuerdo con las versiones extraoficiales, los hechos ocurrieron alrededor de las 9:00 p.m. del jueves 7 de mayo sobre la calle 90 con carrera 55.

La víctima, quien vestía una gorra roja, chaqueta azul y pantaloneta, iba «caminando» sobre una bicicleta, acompañado por tres amigos. En ese momento, se cruzaron con dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Se inició una acalorada discusión verbal entre el grupo de amigos y los motociclistas por el derecho al paso en la vía.

En medio del cruce de palabras, la víctima le lanzó una piedra a los sujetos de la moto.

Ante esta acción, los hombres descendieron del vehículo. El conductor de la moto sacó un arma cortopunzante y atacó al joven, propinándole una grave herida a la altura del cuello.

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Huida por una calle de Moravia

Tras cometer la agresión, los dos sujetos abordaron nuevamente la motocicleta y huyeron rápidamente del sitio en sentido norte-sur, perdiéndose entre las calles del barrio.

Mientras tanto, los amigos de la víctima y la comunidad del sector auxiliaron al joven malherido, trasladándolo de urgencia a una clínica ubicada en el norte de Medellín. Lamentablemente, debido a la gravedad de la lesión en su cuello, los galenos confirmaron que el hombre ingresó sin signos vitales.

Las autoridades ya se encuentran al frente de la investigación para dar con el paradero de los homicidas.