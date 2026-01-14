Resumen: En San Pedro de los Milagros, operarios de recolección de residuos rescataron a Canela, una cachorra abandonada dentro de un costal, a punto de ser compactada. Tras el hallazgo, la llevaron consigo, la alimentaron y la adoptaron, mostrando solidaridad y destacando la importancia de la tenencia responsable de animales.

¡Salvada de la compactadora! Operarios de aseo rescatan a una cachorrita abandonada en San Pedro de los Milagros

En una jornada rutinaria de recolección de residuos en Antioquia, un grupo de operarios vivió un momento inesperado que terminó salvando la vida de una cachorra abandonada. El hallazgo se produjo cuando, entre bolsas y montañas de basura, un pequeño ladrido alertó al equipo sobre la presencia de un animal en peligro.

Los trabajadores de la ruta de recolección, que operan en la zona rural del municipio de San Pedro de los Milagros, actuaron de inmediato. Al identificar el origen del sonido, encontraron a la cachorra dentro de un costal, a punto de ser compactada junto con los desechos. La sacaron de inmediato y la trasladaron consigo durante el resto de la jornada, asegurándose de que recibiera agua y alimento al llegar a las instalaciones de la empresa.

Julián Andrés Aguiar, uno de los operarios, contó que él y su esposa decidieron adoptar a la cachorrita: “Canela fue abandonada, pero caminó con nosotros toda la ruta y hoy es parte de nuestra familia. Invitamos a todos a cuidar de nuestros animales.”

El rescate no solo salvó a Canela, sino que también puso en evidencia la importancia de la responsabilidad en la tenencia de animales. Cada acción de este tipo refleja solidaridad y la necesidad de denunciar cualquier forma de maltrato.

Este hecho también evidencia la grave situación de abandono animal en Antioquia. Organizaciones, fundaciones y albergues trabajan de manera silenciosa para atender animales con lesiones o traumas graves, desde heridas con armas hasta abandonos en ríos o bolsas de basura. Historias como la de Canela muestran que, incluso en medio de la indiferencia, la compasión puede salvar vidas.