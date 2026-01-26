América de Cali lidera la Liga BetPlay tras la segunda fecha, mientras equipos históricos como Millonarios y Nacional ceden terreno valioso. Foto: América de Cali

Resumen: La segunda fecha de la Liga BetPlay finalizó con el América de Cali como nuevo líder con puntaje perfecto (6 puntos), seguido de cerca por Deportes Tolima y Deportivo Pasto, mientras que Atlético Nacional descendió al octavo puesto debido al aplazamiento de su encuentro. En la parte alta de la tabla también destacan Llaneros, Bucaramanga, Once Caldas y Fortaleza, contrastando fuertemente con la crisis de otros equipos históricos como Junior, Santa Fe, Millonarios e Independiente Medellín, quienes se encuentran actualmente fuera del grupo de los ocho, estos últimos dos sin sumar puntos todavía

¡Saluden al líder! América de Cali asume la parte alta de la Liga Betplay

Este fin de semana se vivió la segunda fecha de la Liga BetPlay, dejando a América de Cali como nuevo líder, y tras el aplazamiento del juego de Atlético Nacional.

La ‘mecha’ está arriba con 6 puntos y 4 goles a favor, seguido por el Deportes Tolima que tiene la misma cantidad de goles que los americanos.

En la tercera casilla, también con puntaje perfecto, como los dos primeros, se encuentra el Deportivo Pasto.

Con cuatro puntos se ubican los equipos de la casilla 4 a la 7. Llaneros es cuarto, Atlético Bucaramanga es quinto, Once Caldas es sexto y Fortaleza es séptimo.

En la octava casilla se encuentra Atlético Nacional que no podrá jugar la segunda fecha por aplazamiento de su partido.

El verde paisa, que arrancó como líder de la Liga BetPlay, tras iniciar goleando, quedó relegado al no poder jugar en esta fecha.

Por fuera del grupo de los 8 se encuentran equipos grandes e históricos como Deportivo Cali en la novena casilla, Junior en el puesto 11 e Independiente Santa Fe en el puesto 13.

Adicionalmente, Millonarios está ubicado en el puesto 17 sin puntos, situación similar a la del DIM que también sin puntos, es puesto 18.

