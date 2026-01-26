Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Este domingo 25 de enero, una jornada de fútbol infantil en el Polideportivo Sur se vio interrumpida por la caída de un gigantesco globo de mecha en plena cancha. El artefacto provocó un incendio inmediato que generó pánico entre los niños y sus familias, causando además daños visibles en la grama sintética del escenario. Afortunadamente, la situación fue controlada rápidamente y no se reportaron personas lesionadas, quedando el hecho como un grave susto y un llamado de alerta sobre el peligro de estos elementos

Pánico en el Polideportivo Sur de Envigado: Globo de mecha cae en plena cancha durante partido

Lo que prometía ser una jornada dominical de deporte y recreación estuvo a punto de terminar en tragedia.

Este domingo 25 de enero, un globo de mecha de grandes dimensiones cayó sobre uno de los campos de juego de la unidad deportiva Polideportivo Sur de Envigado, justo en el momento en que se disputaba un encuentro de fútbol infantil.

El incidente ocurrió ante la mirada atónita de decenas de niños y padres de familia. Según testigos, el globo descendió rápidamente e impactó contra el terreno de juego, iniciando un incendio inmediato al contacto con la superficie.

La angustia se apoderó de los presentes, quienes tuvieron que evacuar el área de juego de manera apresurada para evitar el contacto con el fuego y el material inflamable.

Afortunadamente, la rápida reacción de quienes se encontraban en el lugar permitió controlar la situación antes de que las llamas se propagaran a otras zonas del complejo.

Los reportes oficiales confirman que no se registraron heridos ni personas afectadas por la inhalación de humo.

Sin embargo, la grama sintética del escenario deportivo sufrió daños considerables en el sector del impacto, dejando un área quemada que requerirá reparaciones.

Este hecho vuelve a poner sobre la mesa el peligro que representan estos artefactos.

Lo que comenzó como una tradición peligrosa terminó afectando un espacio dedicado al sano esparcimiento de los menores, quienes vivieron un fuerte susto en medio de su competencia deportiva.

