Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Medellín desarrolla 586 acciones de salud mental en 2026 para prevenir el comportamiento suicida, detectar señales de alerta y fortalecer las rutas de atención en instituciones educativas.

Medellín pone la lupa sobre la salud mental de sus estudiantes: estas son las señales de alerta

La salud mental de los estudiantes es uno de los asuntos que la Alcaldía de Medellín busca fortalecer desde las instituciones educativas mediante acciones de prevención, detección temprana y activación de rutas de atención.

Durante 2026, el programa Escuela Entorno Protector ha desarrollado 586 acciones relacionadas con la prevención y el abordaje del comportamiento suicida.

De acuerdo con la alcaldía, 408 de estas actividades correspondieron a procesos de formación y 76 a asesorías y asistencias técnicas. También se realizaron jornadas de movilización, acompañamiento y articulación institucional, con un alcance superior a 23.000 estudiantes, padres, madres y cuidadores.

La estrategia busca que las comunidades educativas puedan identificar oportunamente situaciones que representen un riesgo para los estudiantes y sepan cómo actuar. Para ello, se adelantan procesos de formación dirigidos a estudiantes, docentes, directivos y familias, además de asesorías a las instituciones y jornadas de sensibilización.

Lea también: Fingían ser de la Segunda Marquetalia para extorsionar hasta con $500 millones a comerciantes en Bogotá

“Fortalecemos el bienestar emocional y la capacidad de nuestras instituciones para reconocer las señales de riesgo y actuar cuando un estudiante necesita acompañamiento”, explicó la secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Entre las señales que requieren atención se encuentran los cambios de comportamiento, aislamiento, desmotivación, expresiones de desesperanza, modificaciones en los hábitos de sueño o alimentación, pérdida de interés y manifestaciones relacionadas con autolesiones.

Las instituciones educativas cuentan además con un protocolo para activar las rutas ante casos de ideación, intento o suicidio. Este mecanismo orienta a los Comités Escolares de Convivencia y permite coordinar acciones de promoción, prevención, atención y seguimiento con las rutas externas de la ciudad.

Cuando se identifica una situación de riesgo, la respuesta contempla la escucha activa, el acompañamiento psicosocial, la participación de padres, madres o cuidadores y, cuando corresponde, la remisión al sistema de salud.

La estrategia de salud mental también busca fortalecer la autoestima, las habilidades socioemocionales, los vínculos afectivos, la comunicación familiar y las redes de apoyo, con el propósito de facilitar que los estudiantes reciban orientación y acompañamiento oportunos.

Más noticias de Medellín