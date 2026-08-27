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Resumen: Medellín ejecutó más de 16.000 acciones de salud mental en 228 colegios oficiales para apoyar a estudiantes y más de 3.500 docentes.

Le meten la ficha a la salud mental en los colegios de Medellín

La Alcaldía de Medellín reforzó la implementación de estrategias integrales orientadas a la protección de la salud mental y la promoción del bienestar emocional en las instituciones educativas oficiales del Distrito.

A través del programa Escuela Entorno Protector, la Secretaría de Educación ha ejecutado 16.474 acciones preventivas e intervenciones en 228 establecimientos públicos, alcanzando más de 347.000 participaciones entre estudiantes, docentes y directivos.

El abordaje busca mitigar riesgos psicosociales y afianzar competencias socioemocionales para el manejo oportuno de situaciones críticas dentro del entorno escolar.

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Las actividades desarrolladas por el Distrito abarcan talleres de formación, asesorías personalizadas y herramientas de acompañamiento directo enfocadas en la prevención del riesgo y la detección de señales de alerta. La secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo, explicó que la consolidación de espacios seguros requiere involucrar activamente a toda la comunidad estudiantil.

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En ese sentido, las acciones priorizan la promoción de la salud mental como un eje transversal para mejorar la convivencia ciudadana, la resolución pacífica de conflictos y el cuidado mutuo en las aulas.

De manera complementaria, la estrategia contempla la atención prioritaria de los educadores mediante el Centro de Innovación del Maestro (Mova).

Durante la primera mitad del año, más de 3.500 docentes y directivos participaron en espacios de desarrollo humano, autocuidado y educación emocional para fortalecer la vocación y prevenir el desgaste profesional. A través de redes pedagógicas y grupos de extensión artística, el Distrito busca consolidar entornos protectores sostenibles apoyados en la escucha activa y el respaldo institucional permanente a la salud mental.

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