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Resumen: La extradición de cinco cabecillas a Estados Unidos fue ordenada por el presidente Abelardo De La Espriella. Tres están capturados y dos permanecen prófugos.

¿Quiénes son los cinco cabecillas que serán extraditados a Estados Unidos?

La extradición de cinco cabecillas de estructuras armadas y criminales que participaron en diferentes procesos de diálogo durante el Gobierno de Gustavo Petro fue ordenada por el presidente Abelardo De La Espriella. La decisión busca hacer efectiva su entrega a Estados Unidos para que respondan ante la justicia de ese país.

Los señalados son Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’; Willington Henao, alias ‘Mocho Olmedo’; Carmen Evelio Castillo, alias ‘Muñeca’; Gabriel Yepes Mejía, alias ‘HH’; y Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’. Los tres primeros están bajo custodia, mientras que ‘HH’ y ‘Pinocho’ permanecen prófugos.

Alias ‘Araña’, señalado como cabecilla de Comandos de la Frontera, es requerido por Estados Unidos por hechos relacionados con narcotráfico.

Según el expediente, habría coordinado cargamentos de cocaína y protegido cultivos y laboratorios entre 2017 y 2025. En marzo de 2024, autoridades mexicanas incautaron cerca de 1.500 kilos de cocaína que, según la investigación, habrían sido enviados desde Ecuador hacia México con destino final Estados Unidos.

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‘Mocho Olmedo’, señalado como uno de los principales jefes del Frente 33 de las disidencias de las Farc, es requerido por narcotráfico y lavado de dinero. Su entrega había permanecido suspendida mientras participaba en los diálogos con el Gobierno Petro.

Por su parte, alias ‘Muñeca’, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, es investigado por presuntos homicidios selectivos, secuestros y extorsiones. Fue capturado en Pereira el 4 de junio de 2024.

Los otros dos extraditables son alias ‘HH’, comandante de Comuneros del Sur, y ‘Pinocho’, señalado como máximo jefe de Los Pachencas. Ambos tienen requerimientos judiciales en Estados Unidos y serán entregados una vez sean capturados.

El Gobierno aseguró que los procesos de diálogo no pueden convertirse en mecanismos para suspender indefinidamente requerimientos judiciales.

Con esta extradición, el presidente De La Espriella busca marcar un cambio frente a la política de “paz total” del anterior Gobierno.

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