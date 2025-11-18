Resumen: La Secretaría de Salud de Bogotá lanzó 285 operativos de vigilancia sanitaria en fin de año para controlar alimentos, bebidas alcohólicas y juguetes, buscando prevenir intoxicaciones en las localidades de mayor comercio.

Bogotá lanza megaoperativo para evitar intoxicaciones y licor adulterado en temporada de fin de año

Con el propósito de minimizar los riesgos sanitarios y la posibilidad de intoxicaciones durante las celebraciones de fin de año, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) de Bogotá anunció la ejecución de cerca de 285 operativos de inspección, vigilancia y control.

Estas acciones se concentrarán en fechas clave y en sectores de alta afluencia comercial de la capital. El ‘plan de intensificación de la vigilancia’ se desarrollará entre el 15 de noviembre de 2025 y el 15 de enero de 2026.

Los funcionarios de la SDS enfocarán su trabajo en la obtención y el riguroso análisis de muestras de alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y juguetes.

Los operativos de control incluirán inspecciones en supermercados, tiendas, restaurantes, panaderías, depósitos de alimentos y expendios de bebidas. Las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa tendrán la mayor cantidad de visitas debido a su intensa actividad comercial en esta temporada.

Lea también: Así es la tostadora del oriente antioqueño que tuesta los mejores cafés de Colombia

La subdirectora de Vigilancia en Salud Pública de la SDS, Diana Walteros, enfatizó la necesidad de estas acciones preventivas.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

“En esta época de celebraciones es fundamental que los habitantes de la ciudad tengan la garantía de que los productos que consumen o compran para sus familias son seguros. Por eso, desde la Administración distrital intensificamos nuestras acciones en territorio para identificar y retirar del mercado aquellos que puedan representar un riesgo para los consumidores”, afirmó.

Finalmente, la Secretaría de Salud instó a la ciudadanía a asumir la corresponsabilidad en la seguridad de los productos.

Se recomienda comprar únicamente en establecimientos formales, revisar minuciosamente las fechas de vencimiento y el estado de los empaques de los alimentos. Para las bebidas alcohólicas, se aconseja verificar que estén selladas y que la estampilla cuente con el código QR.

Más noticias de Bogotá