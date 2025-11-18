Resumen: Sonsón Coffee Roasters, el proyecto de Alejandro Henao, se consolidó como una tostadora que ayuda a más de 25 campesinos de Antioquia y otras regiones a vender su café terminado. Aunque inició en Sonsón, la operación se trasladó a Rionegro, donde transforma los granos mediante un proceso riguroso que incluye trillado, selección grano a grano y tostado, ofreciendo café de alta calidad a precios accesibles.

Así es la tostadora del oriente antioqueño que tuesta los mejores cafés de Colombia

En Sonsón comenzó el sueño de crear una tostadora que le sirviera al oriente antioqueño, pero hoy se encarga del café que llega de diferentes partes del país.

Sonsón Coffee Roasters, el proyecto de vida de Alejandro Henao, se convirtió en el lugar que le permite a los campesinos vender su propio café terminado. Aunque comenzó en Sonsón, por operatividad se trasladó al municipio de Rionegro, y desde allí sigue tostando los granos de los campesinos sonsoneños y de otras regiones del país.

Desde hace dos años que comenzó el sueño de la tostadora hasta la fecha, Sonsón Coffee Roasters ya le tuesta los granos a más de 25 campesinos de la región. Además producen su propio café de la más alta calidad, a precios más que accesibles.

El café es quizá la bebida que más se consume en Colombia, pero muchos desconocen su origen. Sonsón Coffee Roasters nos abrió sus puertas en Rionegro y pudimos conocer el proceso, que lo podrá ver en el video.

Los costales de los granos recogidos por los campesinos llega a la sede. De ahí, en un proceso juicioso se pasa por la trilladora y posteriormente por una máquina que selecciona grano a grano para dar la mejor calidad posible.

De ahí pasa a la tostadora. Sonsón Coffee Roasters cuenta con una máquina que en tan solo 10-12 minutos deja cada grano en su punto exacto, para dejarlo reposar, evitar que se queme, y de ahí empacarlo en grano o molerlo, dependiendo de lo que exija el cliente.

Incluso, aunque solo se dedican a darle el toque final a los granos, las personas que pasen por el sitio pueden tomarse un buen café, recién molido, y llevarse una experiencia inolvidable.

