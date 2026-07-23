Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El Salón de Arte 2026 abrirá sus puertas en Santa Elena desde el 24 de julio y hasta septiembre con entrada gratuita, 31 obras seleccionadas y actividades culturales para toda la comunidad.

¡Santa Elena se llena de arte! Así será la gran exposición que podrá visitar gratis

El Salón de Arte 2026 llegará al corregimiento de Santa Elena con una exposición que busca fortalecer la circulación artística y promover el encuentro cultural entre habitantes y visitantes de Medellín.

La muestra será inaugurada este viernes 24 de julio a las 5:00 p.m. en la Casa de la Cultura del corregimiento y estará abierta al público, con entrada libre, hasta el mes de septiembre.

En esta quinta edición, el Salón de Arte 2026 girará alrededor de la temática «Derivas de la Escucha», reuniendo diferentes propuestas artísticas que invitan a reflexionar sobre las raíces, el territorio y la diversidad cultural desde distintas miradas creativas.

La convocatoria pública recibió 74 postulaciones, de las cuales fueron seleccionadas 31 obras para integrar la exposición.

En el proceso participaron 42 mujeres y 32 hombres, además de artistas provenientes de diferentes regiones del país, entre ellas Risaralda, Huila, Cauca, Meta y Bogotá. También se destacó el aumento de propuestas del Valle de Aburrá y de municipios del norte, sur y oriente de Antioquia.

Lea también: Daño en acueducto dejó sin agua a varios sectores y colapsó la movilidad en Belén

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Según el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, esta edición también contó con una importante representación del corregimiento de Santa Elena, con 20 proyectos provenientes de 13 veredas, siendo El Plan la que registró la mayor participación.

El funcionario invitó a la ciudadanía a recorrer la muestra durante la Feria de las Flores y los meses posteriores, resaltando que el espacio fortalece el diálogo entre la ruralidad y la ciudad.

Además de la exhibición, el Salón de Arte 2026 ofrecerá una agenda de activaciones y talleres formativos en distintas disciplinas, liderados por colectivos, artistas y gestores culturales del territorio.

La Alcaldía de Medellín señaló que esta iniciativa hace parte de las estrategias para apoyar la circulación del talento local y generar oportunidades para los creadores de la ciudad. La programación completa estará disponible en los canales oficiales del Distrito.

Más noticias de Medellín