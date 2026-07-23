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Resumen: Un daño en acueducto en Belén La Palma obligó a suspender el servicio de agua y generó cierres viales y congestión en el occidente de Medellín. EPM adelanta las reparaciones.

Daño en acueducto dejó sin agua a varios sectores y colapsó la movilidad en Belén

Un daño en acueducto registrado durante la mañana de este jueves 23 de julio, generó múltiples afectaciones en el sector de Belén La Palma, en Medellín.

La emergencia provocó la suspensión del servicio de agua en varios sectores, además de encharcamientos y complicaciones en la movilidad sobre una de las vías más transitadas del occidente de la ciudad.

La situación se presentó en la calle 30 con carrera 65B, donde un camión quedó atrapado en un hueco que se formó tras la ruptura de una tubería de la red de acueducto.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el daño en acueducto se habría originado por el peso de los vehículos que transitaban por este corredor vial.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que sus cuadrillas fueron desplazadas al lugar para atender la emergencia y adelantar las labores de reparación con el fin de restablecer el servicio de agua en el menor tiempo posible.

A través de sus canales oficiales, la empresa ofreció disculpas a los usuarios por las molestias ocasionadas y agradeció la comprensión de la comunidad mientras avanzan los trabajos.

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Como consecuencia de la fuga de agua, también fue necesario realizar un cierre vial en la calle 30A entre las carreras 65B y 65CC, a la altura de la Clínica Medellín de Occidente. La restricción generó congestión vehicular y afectó la circulación en este importante corredor del occidente de Medellín.

Las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas y transitar con precaución por las zonas cercanas mientras continúan las labores para superar el daño en acueducto.

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