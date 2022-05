Se prenden las alarmas en el Liverpool a falta de 14 días para la final de la Champions League en París contra el Real Madrid, el jugador Mohamed Salah se ha lesionado. El egipcio presentó molestias y tuvo que ser sustituido en la primera parte del partido entre Liverpool y Chelsea por la final de la FA Cup.

Al parecer la dificultad de Salah tiene que ver con la ingle, pese a que pudo retirarse por su propia cuenta del terreno de juego.

De ser así , esta sería una baja muy importante para el cuadro inglés, el cual aún está en la carrera por la Premier League, a falta de dos partidos para el final del campeonato, y que disputará en un par de semanas la final de la Liga de Campeones.

Cabe mencionar que la final entre Liverpool y Chelsea finalizó 0-0, por lo cual los equipos se irán alargue.

