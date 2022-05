Este sábado, 14 de mayo, a partir de las 10:45 de la mañana (hora colombiana), de nuevo en el campo de Wembley, Luis Díaz irá en búsqueda del segundo título en cuatro meses con el Liverpool. Disputará frente al Chelsea la final de la FA Cup, el torneo más antiguo del mundo. Cabe mencionar que sería campeón por novena vez como profesional.

Estos dos equipos, los cuales se enfrentaron en la final de la Copa de la Liga en febrero del presente año, la cual ganó el club de Díaz, llegan a esta nueva final con distintas realidades: Liverpool está luchando por el título de la Premier con el Manchaster City y peleará con el Real Madrid por el trofeo de la Champions League. El Chelsea, por su parte, no cuenta con posibilidades en la Liga inglesa y este sería su único logro de la temporada.

Ante este importante encuentro, el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp expresó: “Es una temporada muy ajetreada, pero la FA Cup nunca será un partido normal. Es un partido especial y, para algunos, el más importante de su carrera. Queremos disfrutarlo y entregarnos para nuestra gente”.

