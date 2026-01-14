Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8
    Se aviva la polémica: Ministerio de Educación notificó la salida del rector de la UdeA

    El Ministerio de Educación notificó la salida del rector de la UdeA y se reabre el debate por la autonomía universitaria.

    Publicado por: Melissa Noreña

    El profesor Héctor García asumió de manera interina la dirección de la Universidad de Antioquia / Foto de Emisora UdeA.
    Resumen: El Ministerio de Educación notificó la salida del rector de la Universidad de Antioquia, Jhon Jairo Arboleda, una decisión que reavivó el debate por la autonomía universitaria.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Luego de varias semanas marcadas por la controversia, el Ministerio de Educación Nacional notificó oficialmente la remoción de Jhon Jairo Arboleda como rector de la Universidad de Antioquia, una decisión que volvió a encender el debate sobre los límites de la intervención del Gobierno nacional y la autonomía universitaria.

    De acuerdo con la cartera educativa, la notificación se realizó por aviso, debido a que Jhon Jairo Arboleda se encuentra actualmente en periodo de vacaciones y no fue posible ubicarlo de manera personal.

    Con este procedimiento administrativo, el Ministerio avanzó en el proceso que ya contempla la designación del profesor Héctor García como rector encargado de la institución.

    Desde el Ministerio de Educación se reiteró que la decisión obedece a presuntas dificultades para ejercer labores de inspección y vigilancia al interior de la universidad, argumento que ha sido duramente cuestionado por sectores académicos y autoridades regionales.

    Lea también: Joyas, un arma y mucha plata: esto fue lo que le robaron a Fredy Guarín en su finca en Rionegro

    La salida del rector de la UdeA se conoció públicamente desde el pasado 30 de diciembre, fecha a partir de la cual comenzaron los pronunciamientos en rechazo a la medida.

    Según lo establecido en el procedimiento, Arboleda contará con cerca de siete días para presentar un recurso de reposición, mecanismo con el que podría intentar revertir o, al menos, aplazar temporalmente la aplicación de la decisión.

    Hasta el momento, el rector no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre si hará uso de este recurso ni sobre los pasos jurídicos que seguirá.

    La determinación del Ministerio provocó una fuerte reacción del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien calificó la actuación como una extralimitación de funciones y aseguró que se estaría desconociendo el papel del Consejo Superior Universitario, órgano competente para decisiones de esta naturaleza.

    El mandatario departamental también cuestionó al presidente Gustavo Petro, afirmando que se trata de una vulneración directa a la autonomía de las universidades públicas.

    Mientras tanto, el profesor Héctor García asumió de manera interina la dirección de la Universidad de Antioquia, en medio de un ambiente de incertidumbre institucional y un debate que sigue abierto entre el Gobierno nacional.

