Resumen: El 13 de enero de 2026, la finca del exfutbolista Fredy Guarín en la vereda Cabeceras de Rionegro fue objeto de un violento asalto en el que delincuentes armados amordazaron y agredieron al cuidador de la propiedad. Durante el hurto, ocurrido hacia el mediodía, los sujetos sustrajeron joyas, dinero en efectivo, un arma de fuego y objetos conmemorativos de la carrera deportiva del jugador, con un valor total estimado en 370 millones de pesos. Actualmente, la SIJIN y la Policía Nacional adelantan investigaciones mediante el análisis de cámaras y rutas de escape para identificar a los responsables, ofreciendo absoluta reserva a quienes aporten información sobre el paradero de los implicados.

Joyas, un arma y mucha plata: esto fue lo que le robaron a Fredy Guarín en su finca en Rionegro

La tranquilidad de la zona rural del municipio de Rionegro se vio sacudida el pasado 13 de enero de 2026, tras registrarse un violento hurto en la propiedad del exfutbolista de la Selección Colombia, Fredy Guarín. El inmueble, ubicado en el sector El Hoyito de la vereda Cabeceras, fue blanco de un grupo de delincuentes que lograron un cuantioso botín.

Según el reporte oficial de la Policía Nacional, los hechos se desencadenaron alrededor de las 12:30 horas. Varios sujetos irrumpieron de manera violenta en la residencia, donde procedieron a intimidar y agredir físicamente al cuidador del lugar. El trabajador fue amordazado por los asaltantes para facilitar el registro de la vivienda y asegurar su huida.

Un botín de alto valor sentimental y económico

Tras recibir la alerta, las unidades policiales activaron un protocolo investigativo en el sitio. Tras el balance inicial, se estableció que los criminales sustrajeron:

Joyas de alto valor.

Elementos conmemorativos deportivos (pertenecientes a la carrera del futbolista).

Un arma de fuego.

Dinero en efectivo.

Las autoridades han estimado que el valor total de lo hurtado asciende a los 370 millones de pesos. Entre lo más lamentable del hecho se encuentra la pérdida de objetos simbólicos que el exjugador atesoraba de su paso por equipos internacionales y su trayectoria con la camiseta de la Selección Colombia.

Operativo en marcha

La Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) se encuentra al frente del caso. Actualmente, los investigadores realizan la inspección técnica del lugar, la recolección de testimonios y el análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad del sector para identificar las rutas de escape utilizadas por los delincuentes.

La Policía Nacional ha hecho un llamado a la comunidad para que aporte cualquier información que pueda conducir a la captura de los responsables. Para ello, se han habilitado la línea celular 3143587212 y la línea de emergencia 123, bajo absoluta reserva.

