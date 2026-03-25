Resumen: Este miércoles 25 de marzo, se revelaron chats clave en la denuncia por presunta violación contra Nicolás Rodríguez, volante de Atlético Nacional, por hechos ocurridos el pasado 15 de marzo en Rionegro. Las conversaciones de WhatsApp publicadas por El Tiempo muestran a la joven de 19 años confrontando al jugador y asegurando que se encontraba en estado de inconsciencia e indefensión al momento del acto, contradiciendo las versiones de un supuesto consentimiento. Ante la gravedad de las pruebas y el avance de la investigación en la Fiscalía, el club verdolaga decidió apartar al futbolista del plantel profesional de manera indefinida, mientras la defensa de Rodríguez sostiene que cuenta con elementos para desvirtuar la acusación.

Salen a la luz las conversaciones que habría tenido por chat Nicolás Rodríguez con la mujer que lo demandó

Este miércoles 25 de marzo, el caso que involucra al futbolista Nicolás Rodríguez, volante de Atlético Nacional, tomó un nuevo giro tras la revelación de una serie de conversaciones de WhatsApp que forman parte de la denuncia por presunto abuso sexual.

La denunciante, una joven de 19 años, sostiene que los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 15 de marzo en Rionegro, Antioquia, tras un encuentro en un establecimiento nocturno. Según el relato presentado ante la Fiscalía, la mujer habría sido puesta en un estado de indefensión mediante el uso de sustancias que afectaron su conciencia.

“Yo estaba inconsciente”

Los chats publicados por el diario El Tiempo muestran una conversación posterior al incidente donde el jugador y un allegado intentan contactar a la joven. Ante los cuestionamientos sobre lo sucedido, la víctima es tajante en su respuesta: “No me confundí, yo estaba inconsciente”, reafirmando que, aunque recuerda fragmentos, nunca dio su consentimiento.

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En los mensajes también se lee cómo el futbolista habría propuesto encuentros con una tercera persona, a lo cual ella respondió negativamente antes de que se perdiera la claridad de los hechos por su estado de embriaguez o desorientación. “Yo sabía que no quería y aun así pasó”, declaró la mujer ante las autoridades.

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