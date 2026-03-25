Resumen: Escolta de la Policía frustró el robo de una camioneta blindada oficial en Puente Aranda, Bogotá. Hubo intercambio de disparos y un delincuente resultó herido.

Intento de robo a camioneta de la UNP en Puente Aranda termina en balacera y un delincuente capturado

Cámaras de seguridad del barrio La Guaca, en la localidad de Puente Aranda, captaron el momento exacto en el que una camioneta blanca de alta gama, perteneciente a un esquema de protección oficial, fue interceptada por tres delincuentes armados que pretendían llevarse el vehículo blindado.

Los hechos se presentaron cuando un funcionario público descendía del automotor; en ese instante, un carro particular les cerró el paso y de él bajaron varios sujetos.

Sin embargo, los delincuentes se encontraron con un muro de acero: un valiente uniformado de la Policía Nacional, encargado de la seguridad, reaccionó de inmediato y repelió el ataque con su arma de dotación, soltando la primera bala que cambió el rumbo del asalto.

Ante la inminente amenaza contra la vida de su protegido, el policía logró neutralizar a uno de los agresores en plena vía pública. Los otros dos delincuentes emprendieron la huida.

Lea también: Un abuelito murió calcinado tras voraz incendio que consumió su casa en Montebello, Antioquia

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

El teniente coronel Óscar Campaña, comandante de la estación de Policía de Puente Aranda, confirmó que el sospechoso herido fue capturado en el sitio y trasladado bajo custodia a un centro asistencial para su valoración médica antes de ser judicializado.

Por ahora, las autoridades analizan las placas del vehículo en el que escaparon los cómplices para dar con su paradero, mientras la zona permanece bajo vigilancia reforzada tras este impactante hecho de inseguridad en el sur de la capital.

Más noticias de Bogotá