Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Intento de robo a camioneta de la UNP en Puente Aranda termina en balacera y un delincuente capturado

    Tres delincuentes intentaron robarse una camioneta blindada de un esquema oficial en Puente Aranda.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Lo pillaron en el semáforo! Limpiavidrios de la 80 resultó ser un peligroso atracador en Bogotá
    Foto: Freepik
    Intento de robo a camioneta de la UNP en Puente Aranda termina en balacera y un delincuente capturado

    Resumen: Escolta de la Policía frustró el robo de una camioneta blindada oficial en Puente Aranda, Bogotá. Hubo intercambio de disparos y un delincuente resultó herido.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Cámaras de seguridad del barrio La Guaca, en la localidad de Puente Aranda, captaron el momento exacto en el que una camioneta blanca de alta gama, perteneciente a un esquema de protección oficial, fue interceptada por tres delincuentes armados que pretendían llevarse el vehículo blindado.

    Los hechos se presentaron cuando un funcionario público descendía del automotor; en ese instante, un carro particular les cerró el paso y de él bajaron varios sujetos.

    Sin embargo, los delincuentes se encontraron con un muro de acero: un valiente uniformado de la Policía Nacional, encargado de la seguridad, reaccionó de inmediato y repelió el ataque con su arma de dotación, soltando la primera bala que cambió el rumbo del asalto.

    Ante la inminente amenaza contra la vida de su protegido, el policía logró neutralizar a uno de los agresores en plena vía pública. Los otros dos delincuentes emprendieron la huida.

    Lea también: Un abuelito murió calcinado tras voraz incendio que consumió su casa en Montebello, Antioquia

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    El teniente coronel Óscar Campaña, comandante de la estación de Policía de Puente Aranda, confirmó que el sospechoso herido fue capturado en el sitio y trasladado bajo custodia a un centro asistencial para su valoración médica antes de ser judicializado.

    Por ahora, las autoridades analizan las placas del vehículo en el que escaparon los cómplices para dar con su paradero, mientras la zona permanece bajo vigilancia reforzada tras este impactante hecho de inseguridad en el sur de la capital.

    Más noticias de Bogotá


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.