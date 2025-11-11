Resumen: La CUT en Boyacá propuso que el salario mínimo para 2026 aumente hasta $2.000.000 de pesos, lo que implicaría un incremento de entre el 30 % y el 36 %. La central sindical justifica esta cifra en la necesidad de compensar la pérdida del poder adquisitivo y asegurar un salario que refleje el crecimiento del PIB.

¿Se imagina que le llegue todo eso? Este sería el salario mínimo para 2026; subiría más de 500.000 pesos

En medio de las negociaciones para definir el incremento del salario mínimo de 2026, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Boyacá ha lanzado una propuesta que eleva el techo de la discusión: un salario que ascienda hasta los $2.000.000 de pesos.

La propuesta, impulsada por William Ruiz, presidente de la CUT en Boyacá, sugiere que el aumento debería estar entre el 30 % y el 36 %, con el objetivo de compensar «realmente» la pérdida del poder adquisitivo que han sufrido los trabajadores colombianos.

De concretarse, el salario pasaría de la cifra actual de $1.423.500 COP hasta los $2.000.000 COP, un nivel que los gremios empresariales ya han calificado como «muy complejo de atender».

Compensar el Costo de Vida y el PIB

El dirigente sindical argumentó que, a pesar del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), este no se ve reflejado en mejores ingresos para los trabajadores. «Estos aumentos han sido importantes, pero todavía insuficientes para cubrir las necesidades básicas de las familias. La meta debe ser un salario digno, que refleje la verdadera situación económica de los hogares colombianos», señaló Ruiz.

No obstante, el representante de la CUT en Boyacá también mostró disposición a negociar. Aclaró que si el diálogo lo exige, estarían dispuestos a revisar la cifra a un rango más bajo, entre el 22 % y el 24 %.

La propuesta de la CUT Boyacá se suma al debate que definirá el salario de millones de colombianos para el próximo año, y mantiene la disposición del sector de los trabajadores a dialogar con el Gobierno y los empresarios en la Mesa de Concertación Salarial.

