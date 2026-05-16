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Resumen: Medellín logró reducir las muertes viales en un 15 % y recibió reconocimiento nacional.

Medellín fue reconocida a nivel nacional por reducir las muertes viales

Medellín fue reconocida a nivel nacional como la ciudad del país que logró la mayor reducción de muertes viales durante 2025, gracias a una estrategia enfocada en controles, tecnología, pedagogía y articulación institucional.

El reconocimiento fue entregado en el marco de la iniciativa Guardianes de la Vía 2025, liderada por la Universidad de Los Andes, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y El Tiempo Casa Editorial.

Según datos entregados por la alcaldía, las muertes viales en Medellín disminuyeron en un 15% frente al año anterior. Mientras en 2024 se reportaron 327 personas fallecidas en siniestros de tránsito, durante 2025 la cifra bajó a 278 casos, lo que representa 49 vidas salvadas en las vías de la ciudad.

El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, explicó que estos resultados responden al fortalecimiento de varias estrategias implementadas durante el último año.

Entre ellas se encuentran el aumento de operativos de tránsito, el monitoreo permanente de la movilidad y el uso de herramientas tecnológicas para prevenir accidentes y mejorar la reacción de las autoridades.

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La ciudad también fue destacada por la integración de sistemas como cámaras de seguridad, radares de velocidad, paneles inteligentes y plataformas de monitoreo en tiempo real.

Actualmente, Medellín realiza seguimiento permanente a la movilidad mediante más de 3.700 cámaras conectadas al Centro de Control de Movilidad.

Otro de los factores que influyó en la reducción de las muertes viales fue la identificación de puntos críticos de accidentalidad y la intervención de más de 576 kilómetros de señalización vial en diferentes sectores del Distrito.

Además del reconocimiento nacional, Medellín fue escogida como sede de la ceremonia Guardianes de la Vía en 2026. Las autoridades indicaron que continuarán fortaleciendo las campañas pedagógicas y las acciones de control para seguir disminuyendo la siniestralidad en las calles de la ciudad.

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