Sacrificaron a más de 1.400 delfines en una sangrienta cacería anual

Durante la caza anual, llamada Grindadráp, los pescadores conducen con sus barcos a los delfines de flanco blanco del Atlántico hasta una bahía en la que quedan atrapados y los sacrifican.

Más de 1.400 delfines fueron asesinados el pasado domingo 12 de septiembre, frente a la costa de las Islas Feroe, Dinamarca. Todos murieron el mismo día, según informa la organización Sea Shepherd Conservation Society (SPC).

El grupo ambientalista Blue Planet Society calificó la cacería como “masacre” y exigió tomar medidas para salvaguardar la vida de los delfines y ballenas ante la “irresponsabilidad” de los que habitan en la isla.

La matanza es una tradicional cacería masiva de delfines y ballenas con 1.200 años de antigüedad.

Medios locales recogen que el tradicional “grind” o “grindadrap” se trata de rodear y acorralar con barcos a los animales, los cuales queda al alcance de los pescadores que se quedaron en tierra para matarlos con cuchillos.

Por su parte, la organización Sea Sheperd ha denunciado que en esta cacería de cetáceos se ‘tragaron’ varias leyes de caza que hay que cumplir en el archipiélago. Además, la carne de delfín se estaría desaprovechando.

Last night's brutal killing of 1428 white-side #dolphins in the #FaroeIslands was an illegal hunt.

We applaud the locals who are using their voices to speak up against this, and we ask you to not back down.#GrindStophttps://t.co/WPyy9L2H33 pic.twitter.com/aD3yYyMfpG

— Sea Shepherd US (@SeaShepherdSSCS) September 13, 2021