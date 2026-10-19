Resumen: Camilo Cifuentes generó reacciones en redes sociales tras bailar reguetón durante una transmisión en vivo y hablar sobre cómo piensa conseguir dinero para sacar adelante a su primer hijo. Sus declaraciones desataron críticas entre los internautas, en medio de la controversia sentimental que ha protagonizado junto a María Camila Sepúlveda y Anthía López, conocida como ‘La Mijita’.

¡Sacó los prohibidos! Camilo Cifuentes sorprendió bailando reguetón en pleno stream y habló de su hijo

El creador de contenido Camilo Cifuentes volvió a generar conversación en redes sociales después de mostrar una faceta poco habitual durante una transmisión en vivo realizada el domingo 18 de octubre. En medio del directo, puso música, se animó a bailar reguetón y conversó con los usuarios conectados, quienes reaccionaron a sus movimientos y a la actitud que mostró frente a las cámaras.

La aparición se produjo después de varios días en los que su vida sentimental estuvo en el centro de la conversación digital. Sin embargo, durante esta transmisión, el influenciador también habló sobre sus planes para conseguir ingresos a través de las plataformas, una motivación que relacionó con la llegada de su hijo.

Camilo Cifuentes puso música y se animó a bailar en pleno directo

Durante el encuentro virtual con sus seguidores, Cifuentes dejó por un momento la conversación y comenzó a bailar al ritmo de canciones de reguetón. Entre los temas que sonaron estuvieron ‘Felina’ y ‘La Quemona’, con los que mostró sus movimientos ante quienes seguían la transmisión.

La escena llamó la atención de varios espectadores, pues el influenciador suele ser reconocido por los videos en los que ayuda a personas de bajos recursos y apoya pequeños emprendimientos. Su expresión habitual, “yo afán no tengo”, también hace parte de la imagen con la que ha ganado reconocimiento en redes sociales.

Mientras bailaba, el propio creador de contenido bromeó sobre su manera de moverse e incluso preguntó quién podía enseñarle a bailar reguetón. Los fragmentos de la transmisión comenzaron a circular entre los usuarios y dieron lugar a comentarios de quienes encontraron divertida su actitud y de otros que se mostraron sorprendidos por esta faceta.

El influenciador habló de cómo busca ganar dinero para su hijo

Además del momento musical, la transmisión permitió conocer parte de las motivaciones personales que Cifuentes tiene en esta etapa. Durante el directo, se refirió a los regalos virtuales que los espectadores pueden enviar a los creadores de contenido y explicó que busca generar ingresos para responder por su futuro hijo.

“Voy a ganarme la plata pidiendo tap tap, porque ahora que nace mi hijo necesito sacarlo adelante. Hay que hacer plata sea como sea, ¿sí o no? (…) Vea cómo mandan los regalitos”, expresó.

Este tipo de transmisiones puede representar una fuente de ingresos para los influenciadores, a través de las contribuciones virtuales de sus comunidades, de acuerdo con las dinámicas de cada plataforma.

La paternidad es uno de los cambios importantes en la vida personal del creador de contenido. En julio de 2026 anunció que sería padre por primera vez, noticia que compartió públicamente con sus seguidores.

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La polémica sentimental sigue presente en las conversaciones sobre el creador

La aparición de Cifuentes bailando también generó comentarios relacionados con la controversia sentimental que ha protagonizado junto a su expareja, María Camila Sepúlveda, y la creadora de contenido española Anthía López, conocida como ‘La Mijita’.

La discusión tomó fuerza después de que Sepúlveda compartiera su versión sobre el final de la relación y publicara conversaciones que, según ella, reflejaban que todavía existían planes de construir una vida juntos.

Posteriormente, durante una transmisión con el streamer Westcol y el cantante Blessd, Cifuentes reconoció que no había sido sincero con las dos mujeres respecto a las conversaciones que mantenía con cada una.

“Yo no fui sincero al hacer las cosas”, admitió durante ese encuentro. En medio de la controversia, también había archivado varias publicaciones y puesto en duda la posibilidad de continuar en redes sociales.

Su regreso a las transmisiones habituales se convirtió así en otro motivo de conversación entre sus seguidores, que relacionaron su comportamiento reciente con la situación personal que ha enfrentado.

Las reacciones dividieron opiniones en redes sociales

Los fragmentos en los que aparece bailando provocaron comentarios de usuarios que interpretaron la escena como una muestra de espontaneidad, mientras otros compararon esta presentación con el contenido solidario por el que se hizo conocido.

Entre las expresiones que circularon estuvieron “Se reveló”, “Se cansó de andar sin afán” y “Se dañó la identidad de la marca que era”. Otros mencionaron sus recientes apariciones junto a Westcol y Blessd con comentarios como “Blessd y Westcol me lo dañaron”.

Estas reacciones reflejan las opiniones de los internautas, pero no permiten concluir que otras personas hayan provocado un cambio en la personalidad o en el contenido del influenciador.

Por ahora, el momento que protagonizó durante el directo reúne dos aspectos de su vida que han despertado interés entre sus seguidores: su faceta cotidiana frente a las cámaras y sus planes económicos ante la próxima llegada de su hijo.