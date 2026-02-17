Resumen: La Iglesia ha iniciado un proceso de investigación formal contra un sacerdote en Antioquia tras un violento altercado con un grupo de religiosas en un santuario, un incidente que ha trascendido lo anecdótico para convertirse en un expediente canónico. El caso, que pone en evidencia profundas tensiones en la administración del lugar y el incumplimiento de las normas de conducta clerical, podría derivar en sanciones severas que incluyen la suspensión definitiva de sus funciones o la expulsión de la institución, mientras la comunidad religiosa exige justicia y una resolución ejemplar ante el maltrato.

Sacerdote se puso a pelear con una monja en Guarne por una eucaristía y lo están investigando

Lo que comenzó como un conflicto de convivencia en el Santuario de la Virgen en Antioquia ha escalado a las altas esferas eclesiásticas. Tras la difusión de imágenes que muestran un fuerte enfrentamiento verbal entre un sacerdote y un grupo de religiosas, las autoridades religiosas han confirmado el inicio de una investigación formal que podría culminar en la dimisión del estado clerical del implicado.

Los ejes del conflicto

A diferencia de un simple altercado doméstico, el caso pone de relieve tensiones profundas dentro de la administración del santuario. Los puntos clave de la controversia son:

Comportamiento impropio: El uso de lenguaje hostil y actitudes agresivas contravienen el Código de Derecho Canónico.

Gobierno del Santuario: El choque revela una pugna por la autoridad y el manejo de los espacios sagrados entre el sacerdote y la comunidad de monjas.

Precedentes: Fuentes cercanas al proceso sugieren que este no sería un hecho aislado, sino el detonante de quejas acumuladas por años.

El proceso canónico en marcha

La Iglesia no solo busca sancionar el hecho puntual, sino evaluar la idoneidad del sacerdote para continuar con su ministerio.

Por ahora, el sacerdote permanece bajo la lupa de sus superiores, a la espera de un veredicto que definirá si este “viacrucis” administrativo termina con su retiro definitivo de la vida parroquial.

