Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Sacerdote se puso a pelear con una monja en Guarne por una eucaristía y lo están investigando

    El Sacerdote invadió el espacio de las monjas y se puso grosero, por lo que la policía tuvo que intervenir

    Publicado por: Julian Medina

    Sacerdote se puso a pelear con una monja en Guarne por una eucaristía y lo están investigando
    Captura de video.
    Sacerdote se puso a pelear con una monja en Guarne por una eucaristía y lo están investigando

    Resumen: La Iglesia ha iniciado un proceso de investigación formal contra un sacerdote en Antioquia tras un violento altercado con un grupo de religiosas en un santuario, un incidente que ha trascendido lo anecdótico para convertirse en un expediente canónico. El caso, que pone en evidencia profundas tensiones en la administración del lugar y el incumplimiento de las normas de conducta clerical, podría derivar en sanciones severas que incluyen la suspensión definitiva de sus funciones o la expulsión de la institución, mientras la comunidad religiosa exige justicia y una resolución ejemplar ante el maltrato.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Lo que comenzó como un conflicto de convivencia en el Santuario de la Virgen en Antioquia ha escalado a las altas esferas eclesiásticas. Tras la difusión de imágenes que muestran un fuerte enfrentamiento verbal entre un sacerdote y un grupo de religiosas, las autoridades religiosas han confirmado el inicio de una investigación formal que podría culminar en la dimisión del estado clerical del implicado.

    Los ejes del conflicto

    A diferencia de un simple altercado doméstico, el caso pone de relieve tensiones profundas dentro de la administración del santuario. Los puntos clave de la controversia son:

    Comportamiento impropio: El uso de lenguaje hostil y actitudes agresivas contravienen el Código de Derecho Canónico.

    Gobierno del Santuario: El choque revela una pugna por la autoridad y el manejo de los espacios sagrados entre el sacerdote y la comunidad de monjas.

    Le puede interesar: ‘Otro depravado más’: Cae sujeto que abusaba de una menor de 12 años y la amenazaba de muerte en Medellín

    Precedentes: Fuentes cercanas al proceso sugieren que este no sería un hecho aislado, sino el detonante de quejas acumuladas por años.

    El proceso canónico en marcha

    La Iglesia no solo busca sancionar el hecho puntual, sino evaluar la idoneidad del sacerdote para continuar con su ministerio.

    Por ahora, el sacerdote permanece bajo la lupa de sus superiores, a la espera de un veredicto que definirá si este “viacrucis” administrativo termina con su retiro definitivo de la vida parroquial.

    Sacerdote se puso a pelear con una monja en Guarne por una eucaristía y lo están investigando

    Author Signature
    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.