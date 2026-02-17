Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un hombre de 33 años fue capturado en Medellín por abusar de una menor de 12 años en Villa Hermosa. El sujeto amenazaba de muerte a la víctima para que no hablara.

‘Otro depravado más’: Cae sujeto que abusaba de una menor de 12 años y la amenazaba de muerte en Medellín

La Policía Nacional, en un operativo coordinado con la Alcaldía de Medellín, logró la captura de un hombre de 33 años en el barrio Santa Cruz, quien fue señalado de cometer actos sexuales con una menor de 12 años.

Según la investigación, el sujeto se valió de la confianza familiar, ya que convivía en la misma vivienda con la víctima, lugar donde ejecutaba los abusos.

El rastro de horror dejado por este individuo comenzó en 2024, periodo desde el cual se documentaron al menos cuatro agresiones sexuales.

El capturado no solo realizaba tocamientos indebidos a la adolescente, sino que utilizaba amenazas de muerte para silenciarla y evitar que denunciara lo que ocurría tras las puertas de su propio hogar. Tras meses de seguimiento y recolección de pruebas, las autoridades lograron interceptarlo para que responda ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó con dureza ante la detención, calificando al sujeto como un “depravado” y celebrando que ya son 12 las capturas por este tipo de delitos en lo que va del 2026.

“Que caiga todo el peso de la ley sobre este individuo. No permitiremos que se vulneren los derechos de nuestros niños y niñas”, sentenció el mandatario.

Con este resultado, las autoridades de Medellín busca enviar un mensaje claro de cero tolerancia frente a quienes utilizan su cercanía con las familias para ocultar este tipo de crímenes atroces.

