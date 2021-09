Sacerdote de Natagaima pidió perdón a la comunidad LGTBI, «mi tarea no es juzgar a nadie», expresó

El sacerdote Ricardo Zabala, párroco de la iglesia católica de Natagaima pidió disculpas públicas a la comunidad LGTBIQ+ por sus palabras que los habrían ofendido.

En video: Excusas públicas del Sacerdote

En su discurso el párroco, el pasado 5 de septiembre, hizo referencia a su molestia por la poca asistencia a la misa pero si a masiva concurrencia a un evento organizado por esta comunidad LGTBIQ+ en el municipio.

«Tener uno que soportar y ver todo eso, dizque los maricas en desfile, y los niños mirando, y los jóvenes y todo eso. Anoche no vinieron a misa, pero si se largaron a ver todos los maricas allá en el coliseo (…) no hubo una banda para tocar acá porque todos estaban allá (…) Yo creo que hasta los monaguillos de acá estuvieron allá”, fueron algunas de las palabras del Sacerdote.

Su sermón rápidamente se viralizó en las redes sociales y medios de comunicación del país, además instó al fuerte rechazo por parte de la comunidad LGTBI de esta localidad.

El Sacerdote pidió disculpas

Pues bien, durante la eucaristía del pasado domingo, el Sacerdote, hizo referencia a la situación y pidió disculpas, manifestó, «siguiendo el llamado del Papa Francisco a pedir perdón cuando ello es necesario, quiero reconocer que mis palabras no fueron adecuadas, como quiera que mi condición de pastor y discípulo de nuestro señor Jesús exige una actitud respetuosa para todos».

Y añadió, «pido disculpas a las comunidad LGBTI y a mi comunidad parroquial por el modo en el que me expresé. Mi tarea no es juzgar a nadie, sino anunciar la palabra de Dios. Me comprometo ante Dios a vivir en alegría y fe en mi sacerdocio».

Medios de comunicación de la localidad dieron a conocer que en días anteriores, algunos miembros de la comunidad LGTBI habrían pedido el traslado del sacerdote, pero hasta el momento de la publicación de esta nota, se desconocía el pronunciamiento ante estos hechos de los representantes de la Iglesia Católica en la región.

EL CUMPLIÓ

Párroco de Natagaima pidió perdón a la comunidad LGBTI pic.twitter.com/WboVhFPaO9 — Mauricio Vargas Te Informa (@mauriciotesirve) September 13, 2021

