A través de redes sociales se ha viralizo un video en el que un sacerdote da su punto de vista sobre la legalización del aborto. Lázaro Hernández Soto es el religioso que ha protagonizado dicha escena durante una misa en Coahuila, México.

«El aborto está legalizado y todo mundo muy contento: ‘vamos a matar a todos los niños porque nos estorban’, el niño no se puede defender y sin embargo lo destruimos. Por qué no matamos a la mamá, una mujer que aborta ya no sirve para nada. Está hueca moral física y psicológicamente. Una mujer que siempre va a estar amargada. Hermanos, ¿cómo estamos viviendo los católicos?», se le escucha decir al cura.

Es una postura que defiende la iglesia católica, pero muchos de los internautas se preguntan si es necesario ese tipo de sermones para dar a conocer su postura. «Una mujer que a lo mejor no va a volver a tener hijos y entonces le va a reclamar a Dios».

Las indignantes palabras fueron pronunciadas por el cura mientras se refería a la interrupción legal del embarazo en ese país.

Como era de esperarse, las críticas en contra se las palabras del cura no se hicieron esperar, usuarios lo tacharon de machista y doble moral, la religión católica busca presuntamente ver por la vida y el bienestar del mundo, el sacerdote aseguró que también se debería matar a las mujeres que abortan.

Indignantes palabras del sacerdote

Y literal lo dijo… que vergüenza pic.twitter.com/OZ71OVAcvC — Victoria🌌 (@4mandaVictoria) September 12, 2021

Esto ocurrió hoy en Monclova, Coahuila, un sacerdote llamó a “matar a sus hijas para que ellas no estorben” en un país donde hay 10 feminicidios al día en reacción al fallo de la @SCJN por la despenalización del aborto en Coahuila. Es muy grave e injustificable. #SeráLey 💚 pic.twitter.com/EkCMjxDLVD — Marisol Calva 💚 (@Marisol_Calva) September 12, 2021