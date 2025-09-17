Resumen: La Alcaldía de Sabaneta obtuvo la aprobación de la ANLA para talar árboles en el sector Nazareth, lo que le permitirá acelerar las obras en la Carrera 43A. Como compensación, se sembraron 250 nuevas especies. El alcalde Alder Cruz afirmó que se cumplieron todos los requerimientos ambientales para avanzar en el proyecto.

Sabaneta recibió el aval para la tala controlada de algunos árboles y avanzar con la transformación de la 43A

La Alcaldía de Sabaneta ha anunciado un avance significativo en el proyecto de transformación de la Carrera 43A, tras obtener la autorización de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para la tala controlada de algunos árboles. Este hito permitirá a la administración municipal acelerar los trabajos en el sector Nazareth, en la etapa final de la obra.

El proceso, que cumplió con rigurosos protocolos ambientales, se llevó a cabo para dar paso a la culminación del proyecto, que tenía como obstáculo la presencia de los árboles. Como contraprestación ambiental por esta medida, la Alcaldía ejecutó la siembra de 250 nuevas especies en la finca La Bonita, con el objetivo de reponer el material talado y conservar la fauna y el medio ambiente.

El alcalde Alder Cruz enfatizó que se cumplieron «todos los requerimientos ambientales» y el proceso de ahuyentamiento de la fauna local. «Cumplimos con todos los requerimientos ambientales, el proceso de ahuyentamiento, y la siembra de 250 especies para reponer lo que estábamos talando, para así conservar nuestra fauna y proteger nuestro medio ambiente”, afirmó el mandatario.

Esta certificación de la ANLA es considerada un hito fundamental para el desarrollo del proyecto, ya que permitirá la pronta consolidación de las etapas 1 y 2. Se espera que, en un corto lapso de tiempo, los habitantes de Sabaneta puedan visualizar una obra con una imagen renovada, totalmente evolucionada y transformada, que beneficiará la movilidad del municipio.

