Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Con una inversión de 36.000 millones de pesos, Bello inaugura un nuevo Coliseo en Bello de Combate para siete disciplinas deportivas, transformando el futuro de sus jóvenes.

¡El deporte tiene una nueva casa! Inauguran un nuevo coliseo en Bello para formar campeones

El deporte bellanita tiene una nueva casa. Con una inversión que supera los $36.000 millones de pesos, se inauguró el nuevo Coliseo en Bello de Combate, una moderna infraestructura diseñada para fortalecer el deporte y transformar la vida de miles de jóvenes.

Según la alcaldesa Lorena González, este espacio es “un mensaje de esperanza, una herramienta poderosa para transformar vidas”.

Con más de 1.700 metros cuadrados, la construcción cuenta con cuatro edificios interconectados: un salón de competencias, el edificio técnico, un ala de taquillas y el área de camerinos.

Además, tiene gradas para más de 500 personas, con espacios accesibles para personas con movilidad reducida, y locales comerciales para el público.

La ‘casa de los deportes’: un espacio para más de 800 deportistas

Este coliseo está diseñado para albergar a más de 800 practicantes de siete disciplinas deportivas en simultáneo: karate, taekwondo, lucha, judo, boxeo, esgrima y gimnasia.

El proyecto, que tardó 18 meses en construirse, fue liderado por la Secretaría de Obras Públicas y entregado al Inder Bello para su administración.

La mandataria de los bellanitas expresó un mensaje a los deportistas: “este espacio es suyo, hónrelo con su esfuerzo, con su disciplina y con su respeto. Aquí se formarán los campeones del mañana, no sólo en lo deportivo sino también en la vida”.

