    Video

    ¡Sabaneta protege su infancia! El municipio realizará el Congreso de Nutrición, Crianza y Prevención del Abuso Infantil

    El evento reunirá a expertos y familias para fortalecer entornos seguros, amorosos y protectores para la niñez.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Resumen: El municipio de Sabaneta anunció la realización del Congreso de Nutrición, Crianza y Prevención del Abuso Infantil, un evento que se desarrollará el 4 y 5 de diciembre con el objetivo de brindar herramientas a familias, cuidadores y docentes para fortalecer la protección y el bienestar de la niñez. Durante las jornadas se realizarán conferencias y talleres con expertos en nutrición, salud mental y pautas de crianza, reforzando el compromiso del municipio con entornos seguros y respetuosos para los niños y niñas.

    Sabaneta se prepara para acoger un espacio de formación y conciencia dirigido a quienes acompañan el crecimiento de los niños y niñas del municipio. Se trata del Congreso de Nutrición, Crianza y Prevención del Abuso Infantil: ‘Sabaneta, ciudad que protege’, un evento que se realizará el 4 y 5 de diciembre en el coliseo del Colegio Aspaen Gimnasio Los Alcázares.

    La iniciativa surge desde la Oficina de la Gestora Social, liderada por Katerine Orozco, y cuenta con el apoyo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. El objetivo central es promover espacios de diálogo, formación y acompañamiento para padres, madres, cuidadores, docentes y ciudadanía en general, todos actores clave en la construcción de entornos seguros para la infancia.

    Orozco destacó que este congreso busca profundizar en el papel que tiene la comunidad frente al bienestar de los menores. “Sabaneta es una ciudad que protege. Protege la niñez, protege los sueños, protege los entornos donde cada niño y cada niña merece crecer con amor, respeto y seguridad”, señaló al invitar a la población a sumarse activamente al evento.

    Durante las dos jornadas se llevarán a cabo conferencias, talleres y paneles liderados por expertos en temas como nutrición infantil, salud mental, pautas de crianza y prevención del abuso. La programación está diseñada para ofrecer herramientas prácticas que puedan ser aplicadas en los hogares, instituciones educativas y espacios comunitarios.

    Además de la formación, el congreso busca fortalecer las redes de apoyo que permiten detectar, atender y prevenir situaciones que vulneren los derechos de los menores, articulando esfuerzos entre familias, instituciones y autoridades locales.

    Con este encuentro, la Alcaldía de Sabaneta reafirma su compromiso con la protección integral de la niñez y la promoción de una cultura basada en el cuidado, la empatía y la corresponsabilidad. La administración local insiste en que garantizar la seguridad y el bienestar de los niños y niñas es una tarea colectiva y permanente.


