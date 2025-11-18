Resumen: El Ejército y la Policía rescataron a un hombre en El Bagre, Antioquia, que había sido secuestrado por el Clan del Golfo con una falsa promesa de empleo. El objetivo era el reclutamiento forzado.

Rescatan a víctima de secuestro y reclutamiento del Clan del Golfo en El Bagre, Antioquia

Una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional culminó con el rescate de secuestrado en el corregimiento de Puerto López, municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño.

El hombre, oriundo del departamento del Huila, había sido víctima de una lucrativa pero falsa promesa de empleo que lo atrajo a una zona controlada por presuntos miembros del Clan del Golfo.

Las tropas del Batallón de Selva N.° 57, adscritas a la Décima Primera Brigada, ejecutaron la acción de liberación luego de que se estableciera que la víctima, proveniente del municipio de La Plata, Huila, fue retenida por el Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo apenas llegó a la subregión.

Lea también: Listos los árbitros para la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

La investigación de las autoridades reveló que el principal objetivo de esta retención era forzar al ciudadano a engrosar las filas armadas de la Subestructura Uldar Cardona Rueda, perteneciente a la mencionada organización ilegal.

Durante su cautiverio, el hombre fue víctima de continuos abusos físicos y psicológicos, además de recibir amenazas de muerte constantes si intentaba huir de sus captores.

El rescate de secuestrado se precipitó gracias a información precisa suministrada por una fuente humana. Las tropas ya se encontraban movilizándose en la zona cuando el ciudadano logró zafarse de sus captores aprovechando un descuido, siendo encontrado y puesto a salvo por los soldados.

Una vez liberado, el hombre fue entregado al cuidado de la Personería Municipal de El Bagre.

El Ejército Nacional ratificó su compromiso de seguir desplegando operaciones militares en el Bajo Cauca antioqueño con el propósito de combatir cualquier acción que vulnere la libertad personal de los ciudadanos y garantizar la protección de sus derechos en la región.

Más noticias de Antioquia